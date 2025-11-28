ETV Bharat / state

खिलाड़ी कुमार की भजनलाल से मुलाकात, अक्षय ने बताया कि वह क्यों मुरीद हैं राजस्थान के

अक्षय कुमार की सीएम भजनलाल से मुलाकात ( Courtesy : Bhajanlal X Account )

जयपुर: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद अक्षय कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत की और जानकारी दी. अक्षय कुमार ने राजस्थान की मेहमाननवाजी, संस्कृति और तेजी से हो रहे विकास कार्यों की खुलकर तारीफ की. अक्षय कुमार ने कहा कि उनका राजस्थान से पुराना नाता है और वह यहां कई बार शूटिंग कर चुके हैं. मेहमाननवाजी लाजवाब, सीखने लायक : अक्षय कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में करीब 10 फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में की है. उन्होंने बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री को एक पुराना किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म की शूटिंग चौमूं पैलेस में कर रहा था. सुबह करीब साढ़े चार बजे मैं रोज की तरह एक्सरसाइज़ के लिए बाहर निकला. मौसम काफी ठंडा था. वहां के चौकीदार ने मुझे देखा और अपना कंबल निकालकर कहा- ये ले लो. आप हमारे मेहमान हो. उन्होंने कहा कि इतनी अद्भुत मेहमाननवाजी कहीं नहीं मिलती. किसी को मेहमाननवाजी सीखनी है, तो राजस्थान आकर सीखे.