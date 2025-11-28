ETV Bharat / state

खिलाड़ी कुमार की भजनलाल से मुलाकात, अक्षय ने बताया कि वह क्यों मुरीद हैं राजस्थान के

जयपुर में गुरुवार को अक्षय कुमार की सीएम भजनलाल से मुलाकात के बाद का बयान सामने आया है.

Akshay Meets CM Bhajanlal
अक्षय कुमार की सीएम भजनलाल से मुलाकात (Courtesy : Bhajanlal X Account)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 3:03 PM IST

2 Min Read
जयपुर: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद अक्षय कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत की और जानकारी दी. अक्षय कुमार ने राजस्थान की मेहमाननवाजी, संस्कृति और तेजी से हो रहे विकास कार्यों की खुलकर तारीफ की. अक्षय कुमार ने कहा कि उनका राजस्थान से पुराना नाता है और वह यहां कई बार शूटिंग कर चुके हैं.

मेहमाननवाजी लाजवाब, सीखने लायक : अक्षय कुमार ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में करीब 10 फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में की है. उन्होंने बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री को एक पुराना किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म की शूटिंग चौमूं पैलेस में कर रहा था. सुबह करीब साढ़े चार बजे मैं रोज की तरह एक्सरसाइज़ के लिए बाहर निकला. मौसम काफी ठंडा था. वहां के चौकीदार ने मुझे देखा और अपना कंबल निकालकर कहा- ये ले लो. आप हमारे मेहमान हो. उन्होंने कहा कि इतनी अद्भुत मेहमाननवाजी कहीं नहीं मिलती. किसी को मेहमाननवाजी सीखनी है, तो राजस्थान आकर सीखे.

पढ़ें : उदयपुर का चीरवा गांव, जहां धर्मेंद्र आज भी जिंदा हैं! 50 दिन रहे और जिंदगी भर के लिए अपना बना गए

राजस्थान में फिल्मों की संभावनाओं पर चर्चा : अक्षय कुमार ने कहा कि राजस्थान अब फिल्म शूटिंग का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. उन्होंने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ फिल्मों से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की और राज्य में बढ़ती संभावनाओं पर चर्चा की. खिलाड़ी कुमार ने कहा कि राजस्थान हर क्षेत्र में एक बड़े विजेता की तरह उभर रहा है. मैं यहां और भी फिल्मों की शूटिंग का इंतजार कर रहा हूं.

इंफ्रास्ट्रक्चर और राइजिंग राजस्थान पर बात : अक्षय कुमार ने जयपुर में हाल के सालों में हुए बुनियादी ढांचे के विकास की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि मैंने यहां आते समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, वह काफी बदला हुआ है. जयपुर में विकास की रफ्तार बहुत तेज है.

इस मुलाकात के बाद एक बार फिर साफ हो गया कि राजस्थान न सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि बॉलीवुड के लिए भी तेजी से पसंदीदा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है. अक्षय कुमार की बातें यह साबित करती हैं कि राज्य की खूबसूरती और मेहमाननवाजी का प्रभाव हर आगंतुक पर गहरा पड़ता है.

