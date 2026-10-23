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मसूरी मॉल रोड पर सकून से घूम सकेंगे सैलानी, वाहनों की एंट्री रोकने के लिए लगेंगे बोलार्ड

मॉल रोड पर वाहनों की एंट्री रोकने के लिए लगेंगे बोलार्ड ( Photo-ETV Bharat )

मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी की मॉल रोड पर शाम के समय पैदल घूमने वालों को बेहतर सुविधा देने और वाहनों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है. प्रतिबंधित समय में मॉल रोड पर वाहनों की एंट्री रोकने के लिए चार से पांच स्थानों पर बोलार्ड लगाए जाएंगे. इसके साथ ही मॉल रोड से जुड़ने वाले संपर्क मार्गों पर भी बोलार्ड लगाने की योजना है, ताकि दूसरे रास्तों से वाहन मॉल रोड में प्रवेश न कर सकें. एसडीएम राहुल आनंद के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मॉल रोड का निरीक्षण कर संभावित स्थान चिह्नित किए. प्रशासन की इस पहल का उद्देश्य मॉल रोड को निर्धारित समय में वाहनमुक्त रखना है. जिससे पर्यटक और स्थानीय लोग बिना वाहनों के बीच से गुजरने की परेशानी के पैदल घूम सकें.

अक्सर संपर्क मार्गों से वाहनों के मॉल रोड में पहुंचने के कारण प्रतिबंधित समय में भी यातायात नियंत्रण की चुनौती बनी रहती है. बोलार्ड लगने के बाद ऐसे प्रवेश मार्गों पर निगरानी और नियंत्रण व्यवस्था मजबूत करने की योजना है. एसडीएम राहुल आनंद के साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन, सर्वे करने वाली संस्था के प्रतिनिधि, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता संतोष उपाध्याय और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया. इस दौरान बोलार्ड लगाने के लिए स्थानों का चयन करने के साथ यह भी देखा गया कि जमीन के नीचे बिछी पानी की पाइपलाइन और अन्य यूटिलिटी को नुकसान न पहुंचे.