जौनपुर में बोलेरो-ट्रक की भिड़ंत; पति-पत्नी समेत 3 की मौत, विंध्याचल दर्शन कर लौट रहे थे अयोध्या

सभी एक ही परिवार के, हादसे में तीन घायलों की हालत गंभीर, भदोही में चल रहा इलाज.

जौनपुर हादसे में तीन की मौत.
जौनपुर हादसे में तीन की मौत. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 7:48 PM IST

जौनपुर: जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के गांधौना गांव के पास रविवार सुबह बोलेरो-ट्रक की जोरदार भिड़ंत में पति-पत्नी समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायल श्रद्धालुओं को पुलिस ने तत्काल सीएचसी रामपुर पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक देखते हुए उन्हें भदोही जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. बोलेरो सवार सभी एक ही परिवार के हैं और विंध्याचल दर्शन कर अयोध्या लौट रहे थे. इधर, हादसे की सूचना पर अयोध्या से परिजन भी पहुंच गए.

जौनपुर हादसे में तीन की मौत. (Video Credit; ETV BHARAT)

बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत आमने-सामने हुई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखचे उड़ गए. हादसे के बाद बोलेरो सवार गाड़ी में ही फंस गए. सूचना पर पुलिस भी पहुंची. आसपास के लोगों की मदद से बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया. हादसे में आलोक वर्मा और उनकी पत्नी गुड़िया वर्मा व परिवार की ही फूला देवी की मौत हो गई. जबकि अभिराम, सुभाष और मंजू गंभीर रूप से घायल हो गई.

इस घटना के संबंध में क्षेत्राधिकारी मड़ियाहूं गिरिरेंद्र सिंह ने बताया कि मडियाहूं सर्किल के रामपुर थाना क्षेत्र के यादव नगर के समीप मिर्जापुर से दर्शन कर लौट रही बोलोरो की ट्रक से टक्कर हो गई. तीन लोगों की मौत हुई है. घायलों का इलाज पड़ोस के भदोही के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी. इधर, हादसे के कारण कुछ देर तक आवागमन प्रभावित रहा. क्षतिग्रस्त वाहन को घटनास्थल से हटाया गया है.

