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डूंगरपुर: बोलेरो ने 2 बाइक को मारी टक्कर, RAC के हेड कांस्टेबल समेत 3 की मौत

रविवार रात एक तेज रफ्तार बोलेरो ने दो बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई.

Dungarpur Accident
RAC जवान को दी गई अंतिम विदाई (ETV Bharat Dungarpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 3:03 PM IST

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डूंगरपुर: वरदा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में घायल एक बाइक पर सवार आरएसी के हेड कांस्टेबल की डूंगरपुर अस्पताल में मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई ने उदयपुर अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, दूसरी बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई और एक अन्य युवक का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है.

वरदा थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि वरदा निवासी दिग्विजय सिंह चौहान की ओर से रिपोर्ट दी गई है. इसमें बताया कि उसके पिता धुलसिंह (55) पुत्र कुर सिंह चौहान 13वी आरएसी बटालियन में हेड कांस्टेबल थे. वे रविवार को ड्यूटी पर थे. देर रात को ड्यूटी से वापस घर लौट रहे थे. चाचा महिपाल सिंह (54) भी उनके साथ थे. दोनों बाइक से घर लौट रहे थे. रात करीब 8.30 बजे आंतरी के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी.

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दूसरी बाइक को भी मारी टक्कर: जोरदार टक्कर से वे दोनों बाइक समेत नीचे गिर गए. उनके हाथ पैर ओर सिर में कई जगह चोटें आई. वहीं, ड्राइवर बोलेरो को लेकर भागने लगा, जिस पर आगे जाते ही दूसरी बाइक को फिर से टक्कर मार दी. उस बाइक पर सवार दिनेश रोत (21) निवासी तालाब फला हिराता ओर संदीप (29) पुत्र देवा उर्फ देवीलल रोत निवासी बयोडा भी गंभीर रूप से घायल हो गए.

चारों घायलों को डूंगरपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद धुलसिंह चौहान ओर दिनेश रोत को मृत घोषित कर दिया, जबकि महिपाल सिंह की हालत गंभीर होने पर उन्हें रेफर कर दिया गया. परिवार के लोग घायल को उदयपुर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान महिपाल सिंह की भी मौत हो गई. घटना की सूचना पर वरदा थाना पुलिस भी मोर्चरी पहुंची. दोनों शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया है. उदयपुर अस्पताल के मोर्चरी में एक शव को रखवाया गया. सोमवार को तीनों शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं, जबकि बोलेरो चालक के खिलाफ एक्सीडेंट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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बोलेरो ने 2 बाइक को मारी टक्कर
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3 KILLED IN ACCIDENT
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