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महेंद्रगढ़ NH-148B पर दर्दनाक हादसा, ट्रक के नीचे घुसी बोलेरो, एक की मौत, दो गंभीर घायल, जेसीबी से निकाले गए लोग

महेंद्रगढ़ NH-148B पर दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat )