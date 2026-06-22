महेंद्रगढ़ NH-148B पर दर्दनाक हादसा, ट्रक के नीचे घुसी बोलेरो, एक की मौत, दो गंभीर घायल, जेसीबी से निकाले गए लोग
महेंद्रगढ़ के NH-148B पर ट्रक और बोलेरो की भीषण टक्कर में एक मौत की हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.
Published : June 22, 2026 at 12:37 PM IST
महेंद्रगढ़: जिले के नांगल चौधरी क्षेत्र के रायमलीखपुर गांव के पास नेशनल हाईवे-148बी पर रविवार शाम हुए भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि बोलेरो ट्रक के नीचे जा घुसी और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. दुर्घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय तक यातायात भी प्रभावित रहा.
बोलेरो ट्रक के नीचे फंसी: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नायन गांव के कुछ लोग बोलेरो में सवार होकर जा रहे थे. रायमलीखपुर के पास उनकी गाड़ी की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो ट्रक के नीचे बुरी तरह फंस गई. वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. राहत एवं बचाव कार्य के दौरान बोलेरो को बाहर निकालने के लिए जेसीबी मशीन की सहायता लेनी पड़ी.
हेमराज ने रास्ते में तोड़ा दम: हादसे में नायन निवासी हेमराज गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया. वहीं लालचंद और धीर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को कोटपूतली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि हादसे के समय बोलेरो धीर सिंह चला रहा था.
डॉक्टर बोले- "दोनों मरीज खतरे से बाहर": मामले में कोटपूतली के निजी अस्पताल के डॉक्टर अनीश नायर ने कहा कि, "दोनों घायलों का उपचार जारी है और फिलहाल दोनों खतरे से बाहर हैं. चिकित्सकों की निगरानी में दोनों का इलाज किया जा रहा है."
हादसे की जांच शुरू: इधर, हादसे की सूचना मिलते ही नांगल चौधरी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. पुलिस ने यातायात को सुचारु कराया तथा दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाया. हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं की पड़ताल जारी है. मामले में जांच अधिकारी हरीश ने बताया कि, "शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच जारी है."
गांव में शोक का माहौल: इधर, हादसे की खबर नायन गांव पहुंचते ही पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. परिजन और ग्रामीण अस्पताल व घटनास्थल की ओर रवाना हो गए. मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि घायल दोनों लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है.
ये भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे में दो की मौत, चार घायल, जांच में जुटे पुलिस अधिकारी