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श्रद्धालुओं से भरी बोलेरों खाई में पलटी; एक की मौत , 11 घायल , नेपाल से लौट रहे थे श्रद्धालु

घायलों में 7 की हालत गंभीर है, बलरामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

बलरामपुर सड़क हादसा
बलरामपुर सड़क हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 2:37 PM IST

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बलरामपुर: हर्रैया क्षेत्र से नेपाल दर्शन करने गए परिवार के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. नेपाल के प्रसिद्ध स्वर्गद्वारी स्थित प्रभुनाथ मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो गुरुवार की शाम भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल के कोयलावास के पास अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई.

हादसे एक महिला की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल में हो गए. घायलों में 7 की हालत गंभीर है, जिन्हें बलरामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि हर्रैया क्षेत्र के भयपुरवा गांव निवासी शाहजराम अपने परिवार के साथ बुधवार को नेपाल के प्रभुनाथ दर्शन करने गये थे.

कल शाम वापस लौटते समय भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल के कोयलबास के पास बोलरों अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई हादसे में बच्चे महिलाओं सहित 11 लोग घायल हो गए.

घायलों को नेपाल पुलिस की मदद से तुलसीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर लाया गया. जहां पर रेनू देवी 25, राधेश्याम 35, शाहजराम 28, ऊषा देवी 35, लीलावती 60, हुजला देवी 55 विनीता 4 रविन्द्र 45 को गम्भीर अवस्था में बलरामपुर जिला मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां लीलावती की मौत हो गई. जबकि अन्य का इलाज जारी है.

जिला मेमोरियल अस्पताल के डाक्टर गिरधर चौहान ने बताया कि घायलों का लगातार देखभाल और इलाज जारी है. वहीं, कुछ अन्य लोगों को मामूली चोटें आने पर उपचार के बाद घर भेज दिया गया.

क्षेत्राधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने शुक्रवार को बताया कि मामले की जांच की जा रही है. मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिलाधिकारी विपिन जैन ने शुक्रवार को बताया कि घायलों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए गए है. जिला प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है. घायलों को हर संभव सहायता की जाएगी. हादसे की जांच के लिए नेपाल सरकार से सहयोग मांगा गया है.

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