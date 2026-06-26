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श्रद्धालुओं से भरी बोलेरों खाई में पलटी; एक की मौत , 11 घायल , नेपाल से लौट रहे थे श्रद्धालु

बलरामपुर: हर्रैया क्षेत्र से नेपाल दर्शन करने गए परिवार के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. नेपाल के प्रसिद्ध स्वर्गद्वारी स्थित प्रभुनाथ मंदिर के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो गुरुवार की शाम भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल के कोयलावास के पास अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई.

हादसे एक महिला की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल में हो गए. घायलों में 7 की हालत गंभीर है, जिन्हें बलरामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने बताया कि हर्रैया क्षेत्र के भयपुरवा गांव निवासी शाहजराम अपने परिवार के साथ बुधवार को नेपाल के प्रभुनाथ दर्शन करने गये थे.

कल शाम वापस लौटते समय भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल के कोयलबास के पास बोलरों अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई हादसे में बच्चे महिलाओं सहित 11 लोग घायल हो गए.

घायलों को नेपाल पुलिस की मदद से तुलसीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुलसीपुर लाया गया. जहां पर रेनू देवी 25, राधेश्याम 35, शाहजराम 28, ऊषा देवी 35, लीलावती 60, हुजला देवी 55 विनीता 4 रविन्द्र 45 को गम्भीर अवस्था में बलरामपुर जिला मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां लीलावती की मौत हो गई. जबकि अन्य का इलाज जारी है.