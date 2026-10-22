ETV Bharat / state

देहरादून में सरकारी बोलेरो का कहर, 7 गाड़ियों को मारी टक्कर, नशे में धुत थे चालक समेत सवार 4 लोग

हादसे को अंजाम देने वाला वाहन ( Etv Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून में देर रात भीषण हादसा हुआ है. चंदर नगर क्षेत्र में बुधवार देर रात को कृषि विभाग की एक सरकारी गाड़ी ने 07 गाड़ियों को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक को चोट आई है. क्षेत्र में घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद चालक समेत बोलेरो सवार 04 युवक मौके से फरार हो गए.

देहरादून में सरकारी विभाग की गाड़ी का कहर: स्थानीय लोगों द्वारा हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से बोलेरो को कब्जे में लेकर उठाया. साथ ही पुलिस फरार चारों युवकों की तलाश में जुट गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के समय वाहन में सवार लोग नशे की हालत में थे.