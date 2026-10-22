देहरादून में सरकारी बोलेरो का कहर, 7 गाड़ियों को मारी टक्कर, नशे में धुत थे चालक समेत सवार 4 लोग
दुर्घटना में शामिल गाड़ी पर उप कृषि निदेशक सांख्यिकी लिखा हुआ है, पुलिस ने फरार लोगों की तलाश तेज की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 12:10 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में देर रात भीषण हादसा हुआ है. चंदर नगर क्षेत्र में बुधवार देर रात को कृषि विभाग की एक सरकारी गाड़ी ने 07 गाड़ियों को टक्कर मार दी. हादसे में एक युवक को चोट आई है. क्षेत्र में घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे के बाद चालक समेत बोलेरो सवार 04 युवक मौके से फरार हो गए.
देहरादून में सरकारी विभाग की गाड़ी का कहर: स्थानीय लोगों द्वारा हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्रेन की मदद से बोलेरो को कब्जे में लेकर उठाया. साथ ही पुलिस फरार चारों युवकों की तलाश में जुट गई है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के समय वाहन में सवार लोग नशे की हालत में थे.
सरकारी विभाग की बोलेरो ने 7 गाड़ियों को मारी टक्कर: पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, बुधवार देर रात चंदन नगर क्षेत्र में एक बोलेरो वाहन ने सड़क किनारे खड़े कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी. गाड़ी में चार लोग सवार थे. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पांच स्कूटी और दो बाइकें क्षतिग्रस्त हो गईं. अचानक हुए हादसे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और घटना में एक युवक को भी चोटें आई हैं.
हादसे के बाद बोलेरो में बैठे चारों लोग मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. सूचना मिलने के बाद नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को क्रेन की मदद से उठाया और कोतवाली ले गई. दुर्घटना में शामिल गाड़ी उत्तराखंड उप-निदेशक स्टैटिक्स बोर्ड से जुड़ी बताई जा रही है.
हादसा करने वाले कार सवार फरार लोगों की तलाश: स्थानीय लोगों ने बोलेरो चालक और उसमें सवाल लोगों पर शराब पीकर वाहन चलाने का आरोप लगाया है. कोतवाली नगर प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि-
पुलिस ने फरार लोगों की तलाश शुरू कर दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दुर्घटना में शामिल वाहन विभाग में अनुबंध पर लगाया गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. साथ ही चालक के नशे में होने की पुष्टि पुलिस की जांच और आवश्यक परीक्षण के बाद ही हो सकेगी. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.
- कैलाश चंद्र भट्ट, प्रभारी, नगर कोतवाली, देहरादून -
बोलेरो पर लगा है ये बोर्ड: जिस बोलेरो ने भीषण दुर्घटना की उस पर कृषि विभाग डिप्टी डायरेक्टर का बोर्ड लगा है. बोर्ड पर लिखा है 'उप कृषि निदेशक सांख्यिकी'. यानी यह वाहन डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर स्टैटिक्स की है.
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