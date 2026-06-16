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करनाल में बेखौफ चोरों का आतंक, सुबह-सुबह गोदाम में घुसे, तेल-चावल लूटकर हुए फरार, CCTV में कैद वारदात

करनाल में बेखौफ चोरों का आतंक ( ETV Bharat )

करनाल: करनाल के मेरठ रोड स्थित एक गोदाम में तड़के चोरी की वारदात सामने आई है. यहां चोर गोदाम के ताले तोड़कर अंदर घुसे और 14 टीन रिफाइंड तेल तथा 3 कट्टे चावल चोरी कर फरार हो गए. सुबह जब गोदाम मालिक मौके पर पहुंचा तो टूटे हुए ताले देखकर उसके होश उड़ गए. घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया. पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है. सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात: वहीं, चोरों की यह पूरी हरकत गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि सुबह करीब 4 बजकर 32 मिनट पर एक गाड़ी गोदाम के पास आकर रुकती है. इसके बाद एक शख्स ताला तोड़कर अंदर जाता है और बड़ी तेजी से चोरी की वारदात को अंजाम देकर निकल जाता है.पुलिस अब इन्हीं फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है. सुबह-सुबह गोदाम में घुसे चोर (ETV Bharat) 15 मिनट में माल समेटकर हुए फरार : गोदाम मालिक ने बताया कि, "मैं शनिवार को गोदाम बंद कर घर चला गया था. सोमवार सुबह पहुंचने पर ताले टूटे मिले. पहले उसे लगा कि शायद ताले ठीक से बंद नहीं हुए होंगे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने पर चोरी की सच्चाई सामने आ गई. फुटेज में आरोपी पहले गोदाम के अंदर खड़ी स्कूटी को बाहर निकालते हैं और फिर 14 टीन रिफाइंड तथा 3 कट्टे चावल वाहन में लोड करते दिखाई देते हैं. महज 15 मिनट के भीतर पूरी वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए."