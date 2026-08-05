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हवा में घंटों लटके रहे 15-20 'बोल बम' श्रद्धालु, तकनीकी खराबी से बीच में अटका रोपवे

नालंदा के राजगीर में खराब मौसम के कारण रोपवे अटक गया. इस दौरान 15-20 बोल बम श्रद्धालु हवा में लटके रहे. रिपोर्ट-महमूद आलम

Rajgir ropeway
राजगीर में केबल कार में श्रद्धालु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 5, 2026 at 11:53 AM IST

3 Min Read
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नालंदा: बिहार के राजगीर में सावन के दौरान घूमने और धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए पहुंचे 'बोल बम' श्रद्धालुओं के लिए उस समय मुश्किल खड़ी हो गई, जब खराब मौसम के कारण राजगीर रोपवे में अचानक तकनीकी खराबी आ गई. इसके चलते 15 से 20 श्रद्धालु हवा में लटकी ट्रॉलियों में फंस गए.

ट्रॉलियों में अफरा-तफरीछ: श्रद्धालु राजीव कुमार ने कहा, ''ट्रॉलियां बीच रास्ते में रुक जाने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. उमस भरी गर्मी और ट्रॉलियों में पर्याप्त हवा नहीं मिलने से बेचैनी बढ़ गई, घबराहट होने लगी.'' इस बीच, नीचे मौजूद श्रद्धालुओं के परिजन और अन्य लोग उनके सुरक्षित होने की जानकारी लेने में जुटे रहे.

तकनीकी खराबी से अटका रोपवे (ETV Bharat)

तत्काल रेस्क्यू अभियान: मामले की सूचना मिलते ही रोपवे प्रबंधन ने तत्काल रेस्क्यू अभियान शुरू किया. प्रशिक्षित कर्मचारियों ने पूरी सतर्कता और सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए एक-एक ट्रॉली तक पहुंचकर उसमें फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित नीचे उतारा. काफी मशक्कत के बाद श्रद्धालुओं को सकुशल बाहर निकाला गया.

"खराब मौसम और आकाशीय बिजली के कारण रोपवे के संचालन में तकनीकी बाधा उत्पन्न हो गई थी. यात्रियो की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल रोपवे का संचालन रोक दिया गया और फंसे हुए श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. " -दीपक कुमार, रोपवे प्रबंधक

तकनीकी खराबी दूर करने के बाद सेवा बहाल: रोपवे प्रबंधक ने बताया, ''खराब मौसम और बिजली चमकने की स्थिति में एहतियात के तौर पर रोपवे का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है. तकनीकी खराबी दूर करने के बाद पूरे रोपवे सिस्टम की विस्तृत जांच और परीक्षण किया गया. सभी सुरक्षा मानकों पर व्यवस्था संतोषजनक मिलने के बाद ही रोपवे का संचालन दोबारा शुरू किया गया.''

Rajgir ropeway
श्रद्धालु का रेस्क्यू करती टीम (ETV Bharat)

नियमित रखरखाव कार्य: रोपवे के रख-रखाब को लेकर दीपक कुमार ने कहा, ''हर महीने रोपवे को पांच से सात दिनों के लिए बंद रखकर आवश्यक मरम्मत, तकनीकी जांच और रखरखाव का कार्य किया जाता है, ताकि संचालन पूरी तरह सुरक्षित बना रहे. इसके अलावा किसी भी संभावित आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए समय-समय पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के सहयोग से रेस्क्यू अभियान का मॉक ड्रिल भी कराया जाता है.''

''इस दौरान रोपवे कर्मचारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में यात्रियों को सुरक्षित निकालने का प्रशिक्षण दिया जाता है. नियमित रखरखाव और मॉक ड्रिल के कारण ही इस घटना में रेस्क्यू टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.'' -दीपक कुमार, रोपवे प्रबंधक

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राजगीर में तकनीकी खराबी से बीच में अटका रोपवे (ETV Bharat)

भविष्य का प्रोटोकॉल: भविष्य में भी यात्रियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और खराब मौसम या किसी भी तकनीकी बाधा की स्थिति में निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा.

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रोपवे में फंसे बोल बम श्रद्धालु
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