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कोयले की कमी से संकट में तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन, महज 5 दिनों का स्टॉक बचा, ब्लैकआउट का अंदेशा

बोकारो टीटीपीएस इन दिनों कोयले की गंभीर कमी से जूझ रहा है. इस कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है.

Tenughat Thermal Power Station
बोकारो का तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 6:45 PM IST

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बोकारो: बोकारो के ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में कोयले का संकट लगातार गहराता जा रहा है. प्लांट में अब महज पांच दिनों का कोयला स्टॉक बचा हुआ है. ऐसे में अगर जल्द ही कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हुई, तो बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है. तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड यानी TVNL प्रबंधन ने इस गंभीर स्थिति को लेकर राज्य सरकार और CCL के अधिकारियों को पत्र भेजकर तत्काल कोयला आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है.

मांग के अनुरूप TTPS को कोयले की आपूर्ति नहीं

तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन से प्रतिदिन करीब 320 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है. दोनों यूनिटों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए रोजाना करीब दो रैक यानी लगभग छह हजार टन कोयले की जरूरत होती है, लेकिन वर्तमान में मांग के अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. प्रबंधन के मुताबिक दो रैक की जरूरत के मुकाबले कई बार सिर्फ एक रैक कोयला मिल रहा है. पिछले महीने भी स्थिति संतोषजनक नहीं रही. निर्धारित आवश्यकता के मुकाबले CCL से काफी कम रैक कोयला मिलने के कारण प्लांट का स्टॉक लगातार कम होता गया. सितंबर में भी कई ऐसे दिन रहे, जब एक रैक भी कोयला प्लांट नहीं पहुंच सका.

बारिश बनी कोयला संकट की बड़ी वजह

बताया जा रहा है कि लगातार बारिश और CCL की खुली खदानों में जलजमाव के कारण कोयला उत्पादन और डिस्पैच दोनों प्रभावित हुए हैं. अगस्त महीने में CCL का कोयला उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम रहा. इसका सीधा असर बिजली घरों को होने वाली कोयले की आपूर्ति पर पड़ा है.

क्या कहते हैं TVNL के प्रबंध निदेशक

इस संबंध में तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा ने बताया कि बारिश के कारण CCL का उत्पादन प्रभावित हुआ है और इसका असर कोयला आपूर्ति पर पड़ा है. वर्तमान में प्लांट में करीब पांच दिनों का स्टॉक बचा है. यदि अगले एक-दो दिनों में आपूर्ति नहीं बढ़ी, तो बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है. इस संबंध में राज्य सरकार और CCL के उच्च अधिकारियों को स्थिति से अवगत करा दिया गया है. हालांकि अभी एक रैक कोयला प्लांट को सीसीएल के द्वारा आपूर्ति कराया जा रहा है.

फिलहाल तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोयले का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना है. अगर समय रहते आपूर्ति सामान्य नहीं हुई, तो इसका असर बिजली उत्पादन के साथ-साथ राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

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