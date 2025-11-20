ETV Bharat / state

बीएसएल को मिला डिफेंस के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, रक्षा क्षेत्र को बोकारो स्टील का मिलेगा सहयोग

बीएसएल को डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए लाइसेंसिंग एग्रीमेंट मिला है. जिससे रक्षा के क्षेत्र में बीएसएल का कद बढ़ेगा.

BSL AGREEMENT WITH DEFENCE
बोकारो स्टील प्लांट (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 20, 2025 at 6:57 PM IST

3 Min Read
बोकारो: 15 नवंबर 2025 को हैदराबाद में आयोजित डिफेन्स मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेट्री (डीएमआरएल) के 62वें वार्षिकोत्सव समारोह के दौरान लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (LAToT) के तकनीक हस्तांतरण दस्तावेज बोकारो स्टील प्लांट ने प्राप्त किया. इस तकनीक हस्तांतरण के अंतर्गत डीएमआरएल ने बीएसएल को नौसैनिक उपयोग के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण DMR 249A स्टील शीट्स के निर्माण के लिए गैर-समावेशी (Non-Inclusive) लाइसेंस प्रदान किया है.

तकनीक हस्तांतरण से बोकारो स्टील प्लांट को भारतीय सशस्त्र बलों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, अत्याधुनिक विशेष स्टील उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी. यह उपलब्धि बीएसएल की तकनीकी दक्षता, गुणवत्ता उत्कृष्टता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है.

जानकारी देते बीएसएल अधिकारी (ईटीवी भारत)


कार्यक्रम के दौरान डीएमआरएल के ओएस एवं निदेशक डॉ आर बाला मुरलीकृष्णन, डीआरडीओ के डीएस एवं डीजी (NS&M) डॉ आर वी हारा प्रसाद और सचिव डीडी (R&D) एवं चेयरमैन, डीआरडीओ डॉ समीर वी कमाट सहित डीआरडीओ और डीएमआरएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बीएसएल की ओर से महाप्रबंधक (RCL) बी सुनीता मिंज, महाप्रबंधक (SMS-II एवं CCS) एसएस पाणिग्रही और महाप्रबंधक (SMS-New) राहुल तिवारी ने यह तकनीक हस्तांतरण दस्तावेज प्राप्त किया.


इस उपलब्धि पर बीएसएल के अधिशासी निदेशक (संकार्य) प्रिय रंजन ने कहा कि यह लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (LAToT) हस्तांतरण बोकारो स्टील प्लांट की तकनीकी उत्कृष्टता, क्षमता और देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि बीएसएल भविष्य में भी विशेष गुणवत्ता वाले स्टील के विकास के माध्यम से देश की रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा.

बीएसएल और डीएमआरएल के बीच लगभग दो दशकों से जारी तकनीकी साझेदारी अत्यंत सफल रही है. इस सहयोग के अंतर्गत पिछले 18 वर्षों में 46 हजार 500 टन से अधिक DMR 249A स्टील का उत्पादन किया जा चुका है. यह उच्च गुणवत्ता वाला स्टील भारतीय नौसेना के कई प्रतिष्ठित और अत्याधुनिक युद्धपोतों जैसे आईएनएस विक्रांत, आईएनएस नीलगिरि, आईएनएस किल्टन, आईएनएस महेंद्रगिरि और आईएनएस विंध्यगिरि के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे चुका है.

गौरतलब है कि बीएसएल देश का एकमात्र ऐसा एकीकृत इस्पात संयंत्र है, जो वैक्यूम डिगैसिंग सुविधा के बिना भी नौसेना के कठोर मानकों के अनुरूप DMR 249A स्टील शीट्स का सफलतापूर्वक उत्पादन कर रहा है. यह उपलब्धि भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता को नई मजबूती प्रदान करती है और रक्षा क्षेत्र में बोकारो स्टील प्लांट की भूमिका को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है.

बोकारो
बीएसएल बोकारो
