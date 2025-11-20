ETV Bharat / state

बीएसएल को मिला डिफेंस के साथ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, रक्षा क्षेत्र को बोकारो स्टील का मिलेगा सहयोग

बोकारो: 15 नवंबर 2025 को हैदराबाद में आयोजित डिफेन्स मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेट्री (डीएमआरएल) के 62वें वार्षिकोत्सव समारोह के दौरान लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (LAToT) के तकनीक हस्तांतरण दस्तावेज बोकारो स्टील प्लांट ने प्राप्त किया. इस तकनीक हस्तांतरण के अंतर्गत डीएमआरएल ने बीएसएल को नौसैनिक उपयोग के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण DMR 249A स्टील शीट्स के निर्माण के लिए गैर-समावेशी (Non-Inclusive) लाइसेंस प्रदान किया है.

तकनीक हस्तांतरण से बोकारो स्टील प्लांट को भारतीय सशस्त्र बलों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले, अत्याधुनिक विशेष स्टील उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी. यह उपलब्धि बीएसएल की तकनीकी दक्षता, गुणवत्ता उत्कृष्टता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति इसकी अटूट प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है.

जानकारी देते बीएसएल अधिकारी (ईटीवी भारत)



कार्यक्रम के दौरान डीएमआरएल के ओएस एवं निदेशक डॉ आर बाला मुरलीकृष्णन, डीआरडीओ के डीएस एवं डीजी (NS&M) डॉ आर वी हारा प्रसाद और सचिव डीडी (R&D) एवं चेयरमैन, डीआरडीओ डॉ समीर वी कमाट सहित डीआरडीओ और डीएमआरएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बीएसएल की ओर से महाप्रबंधक (RCL) बी सुनीता मिंज, महाप्रबंधक (SMS-II एवं CCS) एसएस पाणिग्रही और महाप्रबंधक (SMS-New) राहुल तिवारी ने यह तकनीक हस्तांतरण दस्तावेज प्राप्त किया.



इस उपलब्धि पर बीएसएल के अधिशासी निदेशक (संकार्य) प्रिय रंजन ने कहा कि यह लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (LAToT) हस्तांतरण बोकारो स्टील प्लांट की तकनीकी उत्कृष्टता, क्षमता और देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि बीएसएल भविष्य में भी विशेष गुणवत्ता वाले स्टील के विकास के माध्यम से देश की रक्षा तैयारियों को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा.