हाईकोर्ट के निर्देश के बाद खोल गए बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट, विधायक ने कहा- जारी रहेगा धरना
झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बोकारो स्टील बंद के सभी गेट खोल दिए गए. आंदोलनकारियों ने गेट बंद करा दिए थे.
Published : October 19, 2026 at 7:19 AM IST
बोकारो: विस्थापित आंदोलन पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख सामने आया है. बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) के सभी गेट रविवार शाम को खोल दिए गए हैं. हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने बीएसएल के सभी गेटों को विस्थापित आंदोलनकारियों की बंदी से मुक्त करा दिया.
डीसी के आदेश पर प्लांट का मुख्य गेट आज सुबह ही खोल दिया गया था, जबकि बाकी गेट कोर्ट के निर्देश के बाद देर शाम को खुलवाए गए.
गौरतलब हो कि बीएसएल में नौकरी की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले 10 अक्टूबर से टू-टैंक गार्डन में आमरण अनशन जारी है. 15 अक्टूबर को आंदोलनकारियों ने प्लांट के गेट नंबर 9 और 10 को जबरन बंद कर दिया था. इसके बाद 16 अक्टूबर को मुख्य गेट को छोड़कर बाकी सभी गेट बंद कर दिए गए थे.
इसके पश्चात बीएसएल प्रबंधन ने 17 अक्टूबर को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. प्रबंधन का कहना था कि उसके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपनी रिट याचिका W.P.(Cr.) No. 639 of 2026 में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, बोकारो के डीसी, एसपी, चास के एसडीओ, बोकारो विधायक श्वेता सिंह तथा विस्थापित अप्रेंटिस संघ को प्रतिवादी बनाया है.
रविवार, 18 अक्टूबर को बोकारो के डीसी अजय नाथ झा ऑनलाइन कोर्ट में उपस्थित हुए. सेल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा. मामले में संचार प्रमुख देव कुमार धान ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद प्लांट के सभी गेट खुल गए हैं. गेट नंबर एक को सुबह ही खोल दिया गया था.
विधायक श्वेता सिंह अभी भी धरना स्थल पर डटी हुई हैं, हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और ब्लड प्रेशर कम हो गया था. विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि हम धरना पर डटे रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती.
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बावजूद मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष सुनवाई की. कोर्ट ने उपायुक्त को तत्काल सभी गेट खुलवाने और कर्मचारियों की आवाजाही सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया. इसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सभी गेट खुलवा दिए.
अब इस मामले में हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी. इस दौरान सभी प्रतिवादियों को अपना जवाब दाखिल करना होगा. कोर्ट के आगामी फैसले पर बीएसएल और विस्थापितों के आंदोलन की आगे की दिशा टिकी हुई है.
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