ETV Bharat / state

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद खोल गए बोकारो स्टील प्लांट के सभी गेट, विधायक ने कहा- जारी रहेगा धरना

बोकारो: विस्थापित आंदोलन पर झारखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख सामने आया है. बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल) के सभी गेट रविवार शाम को खोल दिए गए हैं. हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने बीएसएल के सभी गेटों को विस्थापित आंदोलनकारियों की बंदी से मुक्त करा दिया.

डीसी के आदेश पर प्लांट का मुख्य गेट आज सुबह ही खोल दिया गया था, जबकि बाकी गेट कोर्ट के निर्देश के बाद देर शाम को खुलवाए गए.

धरने पर बैठीं विधायक श्वेता सिंह (Etv Bharat)

गौरतलब हो कि बीएसएल में नौकरी की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले 10 अक्टूबर से टू-टैंक गार्डन में आमरण अनशन जारी है. 15 अक्टूबर को आंदोलनकारियों ने प्लांट के गेट नंबर 9 और 10 को जबरन बंद कर दिया था. इसके बाद 16 अक्टूबर को मुख्य गेट को छोड़कर बाकी सभी गेट बंद कर दिए गए थे.

इसके पश्चात बीएसएल प्रबंधन ने 17 अक्टूबर को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. प्रबंधन का कहना था कि उसके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपनी रिट याचिका W.P.(Cr.) No. 639 of 2026 में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, बोकारो के डीसी, एसपी, चास के एसडीओ, बोकारो विधायक श्वेता सिंह तथा विस्थापित अप्रेंटिस संघ को प्रतिवादी बनाया है.

रविवार, 18 अक्टूबर को बोकारो के डीसी अजय नाथ झा ऑनलाइन कोर्ट में उपस्थित हुए. सेल की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा. मामले में संचार प्रमुख देव कुमार धान ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद प्लांट के सभी गेट खुल गए हैं. गेट नंबर एक को सुबह ही खोल दिया गया था.

विधायक श्वेता सिंह अभी भी धरना स्थल पर डटी हुई हैं, हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और ब्लड प्रेशर कम हो गया था. विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि हम धरना पर डटे रहेंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती.