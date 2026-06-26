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हड़ताल पर बोकारो सदर अस्पताल के सफाईकर्मी, वार्ड और आईसीयू में लगा गंदगी का अंबार

सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बोकारो सदर अस्पताल में गंदगी का अंबार लग गया है. मरीज परेशान हैं.

Bokaro Sadar Hospital
बोकारो सदर अस्पताल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 26, 2026 at 1:53 PM IST

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बोकारो : वेतन नहीं मिलने की वजह से बोकारो सदर अस्पताल के सफाईकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं. इस कारण अस्पताल में गंदगी का अंबार लग गया है. मरीज परेशान हैं. उन्हें संक्रमण का डर सता रहा है.

दरअसल, बोकारो सदर अस्पताल में काम करने वाले सफाई कर्मियों को तीन महीने का वेतन भुगतान नहीं हुआ है. ये सभी सफाईकर्मी एक एजेंसी के तहत अस्पताल में काम करते हैं. वेतन भुगतान नहीं होने के कारण उन्होंने सफाई व्यवस्था बंद कर दी. इससे सदर अस्पताल में गंदगी का अंबार लग गया. मरीज गंदगी के बीच इलाज कराने को मजबूर हैं. जो मरीज ठीक होने के लिए आए थे उनमें इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया. वहीं इन सबके बीच सफाई कर्मी स्ट्राइक की दुहाई देकर बचते नजर आए.

हड़ताल पर बोकारो सदर अस्पताल के सफाई कर्मी (Etv Bharat)

अस्पताल के अधिकारियों के मुताबिक, एक महीने का वेतन 24 जून को भुगतान कर दिया गया था. जिसके बाद भी अस्पताल में चार दिनों से स्ट्राइक है. जिसके कारण अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ भी मास्क लगाकर घूमते हुए देखे गए. छोटे-छोटे बच्चे भी इस गंदगी के बीच इलाज करने को मजबूर हैं.

Bokaro Sadar Hospital
गंदगी का अंबार (Etv Bharat)

कर्मियों का कहना है कि पेट के आगे मानवता काम नहीं करती. यह जिम्मेदार पदाधिकारी से पूछने की जरूरत है कि क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है. अस्पताल में मरीज लेकर आए परिजनों का कहना है कि गंदगी इस कदर है कि बीमार तो बीमार है ही, अटेंडेंट भी बीमार हो जाए, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए. सफाई अस्पताल का एक महत्वपूर्ण विषय है.

Bokaro Sadar Hospital
बदबू से परेशान अस्पताल कर्मी (Etv Bharat)

वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने बताया कि पूरे जिले में सफाई व्यवस्था ठीक है, लेकिन महज कुछ सफाई कर्मी हमेशा स्ट्राइक पर चले जाते हैं. इस कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है. कर्मी स्थानीय नेताओं के झांसे में आते हैं और अस्पताल का काम रोक देते हैं. इसके लिए उपायुक्त के माध्यम से सरकार को लिखेंगे और एजेंसी पर कार्रवाई करने की मांग करेंगे.

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