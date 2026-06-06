बोकारो रेंज के आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों संग की बैठक, संगठित अपराध पर लगाम लगाने और जनता की समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश
बोकारो रेंज के आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की. इस दौरान उन्होंने कई निर्देश दिए.
Published : June 6, 2026 at 7:27 PM IST
बोकारो: अपराध पर लगाम कसने और जनता की समस्याओं के निराकरण को लेकर शनिवार को बोकारो रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में उपायुक्त कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक की गई. जिसमें आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों को संगठित अपराध पर हर हाल में रोक लगाने और जनता की समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश दिया.
बोकारो रेंज के आईजी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि कहा कि जनता हमारे पास विकट परिस्थिति में आती है और उनकी समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण किया जाना चाहिए़. जिसका निर्देश जिले के तमाम थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है. वहीं गैंगस्टर प्रिंस खान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अपराधियों का साम्राज्य अब धीरे-धीरे खत्म हो रहा है और उनके गुर्गे सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं. उन्होंने कहा कि उसका साम्राज्य भी बहुत जल्द टूट जाएगा.
पिंड्राजोरा मामले से सबक लेने के निर्देश
वहीं उन्होंने कहा कि बोकारो में पिछले दिनों पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र से लापता हुई पुष्पा मामले में झारखंड की डीजीपी सहित बोकारो एसपी को हाईकोर्ट जाना पड़ा, जो चिंता का विषय है. ऐसे में इस तरह की घटना दोबारा न हो इसको लेकर तमाम थाना प्रभारियों को निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि अभी जिले में सभी डीएसपी का ट्रांसफर हुआ है और नए डीएसपी ने पदभार ग्रहण किया है. ऐसे में नई टीम के साथ पहली बैठक की गई है. जिसमें क्राइम कंट्रोल को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है.
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