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बोकारो रेंज के आईजी ने पुलिस पदाधिकारियों संग की बैठक, संगठित अपराध पर लगाम लगाने और जनता की समस्याओं का निराकरण करने का निर्देश

बोकारो में पुलिस पदाधिकारियों संग बैठक करते आईजी शैलेंद्र कुमार सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )