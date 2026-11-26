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बोकारो में शादीशुदा शख्स रचा रहा था दूसरी शादी, शिकायत मिलते ही पहुंच गई पुलिस, जानें फिर क्या हुआ

बोकारो: शहर के नया मोड़ स्थित वेस्टर्न फॉर्म में 25 नवंबर की रात शादी समारोह के दौरान जमकर हंगामा हो गया. सात फेरों से पहले ही सिटी थाना की पुलिस शादी समारोह में पहुंच गई. जिसके बाद शादी स्थगित करनी पड़ी. आरोप है कि पटना निवासी निवास कुमार वर्मा अपनी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाने बोकारो आया था और 25 नवंबर की रात चोरी-छिपे दूसरी शादी कर रहा था. इसी क्रम में बिहार के नालंदा निवासी उसकी पहली पत्नी मुस्कान कुमारी की शिकायत पर पुलिस शादी समारोह में पहुंच गई और शादी रुकवा दी.

शिकायतकर्ता मुस्कान के अनुसार, उसकी शादी 28 मई 2023 को पटना के संपतचक निवासी निवास कुमार वर्मा के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल वालों ने दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग शुरू कर दी. मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित किया गया और आखिरकार घर से निकाल दिया गया. इस मामले में पटना के गौरीचक थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला भी दर्ज है.

शिकायतकर्ता महिला और सिटी डीएसपी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इधर, पहली पत्नी को कथित तौर पर छोड़कर निवास कुमार वर्मा दूसरी शादी रचाने की तैयारी में था. इसकी भनक लगते ही मुस्कान ने बोकारो पुलिस से संपर्क कर पूरे मामले की जानकारी दी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए शादी समारोह स्थल पर पहुंचकर दुल्हन पक्ष को दूल्हे की पहली शादी और उससे जुड़े मामले की जानकारी दी. सच्चाई सामने आने के बाद लड़की पक्ष ने विवाह से इनकार कर दिया है. इसके बाद बिना सात फेरे लिए ही बारात को वापस लौटना पड़ा.

इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुस्कान के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है. परिजनों का कहना है कि एक बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद दूसरी शादी की तैयारी करना गंभीर मामला है. उन्होंने पति और उसके परिजनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

शिकायतर्ता महिला अपने परिजनों के साथ. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं इस संबंध में बोकारो के सिटी डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से थाना प्रभारी के मोबाइल पर महिला ने कॉल किया था. उसने बताया कि उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है. जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि मुस्कान कुमार ने बिहार के पटना जिले के गौरीचक थाना में पहले ही अपने पति के ऊपर प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न के मामले में कांड दर्ज कराया हुआ है. इसके बाद पुलिस शादी समारोह स्थल पहुंची और लड़की पक्ष को मामले की जानकारी दी. जिसके बाद लड़की पक्ष ने शादी स्थगित कर दी है. अभी दोनों पक्षों में वार्तालाप जारी है. पुलिस मामले में नजर बनाए हुए है.