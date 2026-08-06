बोकारो में युवती की हत्या मामले का खुलासा, कथित प्रेमी और उसके माता-पिता ही निकले कातिल
बोकारो में हत्या के एक मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. युवती की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई थी.
Published : August 6, 2026 at 8:37 PM IST
बोकारो: जिले के जरीडीह थाना क्षेत्र में युवती की हत्या के मामले का बोकारो पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में मृतका के कथित प्रेमी, उसके पिता और मां को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में तेनुघाट जेल भेज दिया है. पुलिस के अनुसार तीनों ने मिलकर युवती की हत्या की और उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया था.
बेरमो डीएसपी कार्यालय तेनुघाट में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएसपी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जरीडीह थाना क्षेत्र के बनचास टोला चटीगढ़ा जंगल के पास एक पेड़ से गमछे के सहारे लटका लगभग 20 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ था. जांच में उसकी पहचान चांपी पिठोरिया निवासी आरती हेंब्रम के रूप में की गई थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर एसआईटी गठित की गई थी. वैज्ञानिक साक्ष्यों और तकनीकी जांच के आधार पर युवती के कथित प्रेमी मनोज मरांडी को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान मनोज और उसके माता-पिता नाजीर मरांडी तथा सरस्वती देवी ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली.
पुलिस के अनुसार मनोज और आरती के बीच करीब डेढ़ वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था. 2 अगस्त को मनोज शादी का झांसा देकर आरती को अपने घर ले आया, लेकिन उसके माता-पिता युवती को घर में रखने के लिए तैयार नहीं थे. आरती भी अपने घर लौटने को राजी नहीं हुई और वहीं रहने की जिद करने लगी.
इसके बाद 4 अगस्त की शाम तीनों ने मिलकर घर के पीछे बाड़ी में उसका गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को पेड़ से लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या का प्रतीत हो. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
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