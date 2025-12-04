ETV Bharat / state

व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता में हुई थी बोकारो में बुजुर्ग दंपती की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

बोकारो: शहर में पिछले दिनों हुए डबल मर्डर का बोकारो पुलिस ने खुलासा कर दिया है. बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने की है. आरोपियों से पूछताछ में हत्या के पीछे की वजह निकलकर सामने आई है.

01 दिसंबर को हुई थी दंपती की हत्या

एसपी ने बताया कि हरला थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी गेट नंबर-03 में 01 दिसंबर 2025 की रात होटल संचालक महावीर साव (70) और कौशल्या देवी (65) की हत्या कर दी गई थी. घटना के उद्भेदन को लेकर सीटी डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया था. दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में संलिप्त दोनों अपराधियों ओमप्रकाश कुमार उर्फ ललुआ और उसके सहयोगी रामचंद्र कुमार उर्फ बिद्ध को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपी हरला थाना क्षेत्र के जोशी कॉलोनी के ही निवासी हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त खून लगा चाकू, खून से सने ईंट, घटना के समय पहने गए खून लगे कपड़े और मृत दंपती का मोबाइल बरामद किया है.

जानकारी देते बोकारो एसपी हरविंदर सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता में हुई थी हत्या