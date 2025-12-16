ETV Bharat / state

इगो में की गई थी अपहरण के बाद जयंत सिंह की हत्या, मास्टरमाइंड विनोद खोपड़ी समेत छह अपराधी गिरफ्तार

बोकारोः जयंत सिंह अपहरण और हत्या के मामले का बोकारो पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने हत्या में शामिल मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी सहित सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बीते 11 दिसंबर को बोकारो जिला के हरला थाने में अपहरण का कांड दर्ज किया गया था. आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने की है.

हरला थाना में दर्ज हुई थी एफआईआर

एसपी ने बताया कि अमृता सिंह नामक महिला ने बीते 11 दिसंबर को अपने पति जयंत सिंह के अपहरण का मामला हरला थाना में दर्ज कराया था. जिसमें उन्होंने विनोद कुमार उर्फ विनोद खोपड़ी पर अपहरण का आरोप लगाया था. महिला के अनुसार विनोद खोपड़ी नामक व्यक्ति के द्वारा उसके पति को फोन पर बार-बार धमकी दी जा रही थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने डीएसपी सिटी आलोक रंजन के नेतृत्व में एसआईटी गठित की थी.

जानकारी देते बोकारो एसपी हरविंदर सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अपहृत का शव गिरिडीह से बरामद

पुलिस ने कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना के 5 दिनों बाद आरोपी विनोद खोपड़ी सहित कांड में सम्मिलित अन्य पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी विनोद खोपड़ी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर अपहृत जयंत सिंह का शव गिरिडीह के पीरटांड़ थाना अंतर्गत जलेबिया घाटी से बरामद किया गया है.

एसपी ने बताया है कि इगो की वजह से आरोपियों ने अपहरण और हत्या की घटना को अंजाम दिया. उन्होंने बताया कि जयंत सिंह के शव की बरामदगी के बाद वारदात को अंजाम देने में प्रयुक्त काले रंग की कार, दो मोबाइल फोन और 4 लाठी को भी जब्त की गई है.