बोकारो पुलिस ने नाबालिग लड़की को कोलकाता से किया बरामद, आरोपी गिरफ्तार
बोकारो के चास की नाबालिग को पुलिस ने कोलकाता से बरामद किया है. आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था.
Published : May 2, 2026 at 9:00 PM IST
बोकारो : चास थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने नाबालिग को कोलकाता से बरामद किया है और आरोपी आरियन अली जमान को भी गिरफ्तार किया है.
लड़की के पिता मो. जाफर कर्बला रोड, सुल्तान नगर, चास) के लिखित आवेदन के आधार पर 28 अप्रैल 2026 को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. आवेदन में आरोप लगाया गया था कि दिन के करीब 11 बजे उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा लिया गया.
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, बोकारो के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (सदर, चास) के नेतृत्व में टीम गठित की गई. तकनीकी सहायता के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 मई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित बेनियापुकुर थाना क्षेत्र से नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया. छापेमारी के दौरान लड़की को आरोपी आरियन अली जमान के घर से बरामद किया गया. पुलिस ने मौके से ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी ने नाबालिग को कमरूज जमान, पता- 3/ए, छातु बाबू लेन, थाना- इन्टाली, जिला- कोलकाता स्थित अपने घर में रखा था. पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन भी बरामद किया है जिसका फॉरेंसिक एनालिसिस करने की बात चास एसडीपीओ प्रवीण सिंह ने कही है. प्रवीण सिंह ने कहा कि नाबालिग की पिता के द्वारा दिए गए सूचना के बाद टीम को टावर लोकेशन एवं अन्य सूचना के आधार पर इनको बरामद किया. पुलिस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.
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