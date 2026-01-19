ETV Bharat / state

अपहृत समझकर जिसे ढूंढ रही थी बोकारो पुलिस, प्रेमी संग हुई थी फरार, 9 महीने बाद हरियाणा में मिली

पुलिस ने 9 महीने से लापता एक लड़की को हरियाणा के मानेसर से बरामद किया है. वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी.

BOKARO POLICE RESCUE GIRL
मां के साथ 9 महीने से लापता बेटी वैष्णवी कुमारी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 19, 2026 at 6:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: 9 महीने से लापता एक लड़की को आखिरकार पिंड्राजोरा थाना पुलिस ने ढूंढ निकाला. मामला बोकारो जिले के कुरमा गांव की रहने वाली वैष्णवी कुमारी का है, जो 17 अप्रैल 2025 से पूरा बाजार से अचानक लापता हो गई थी. उस समय लड़की के पिता सुंदरलाल तुरी ने बेटी के अपहरण का मामला, थाने में दर्ज कराया था. 9 महीने की जांच और पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद, वैष्णवी को पुलिस ने हरियाणा के मानेसर से बरामद किया है.

प्रेमी ने लड़की के सामने रखा शादी का प्रस्ताव

वैष्णवी कुमारी, उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी कृष्ण कुमार के साथ रह रही थी. लड़की की कृष्ण कुमार से 2023 में चास कॉलेज में परीक्षा देने के दौरान मुलाकात हुई थी. कृष्ण कुमार अपने एक मित्र के साथ कॉलेज में परीक्षा देने पहुंचा था. इसके बाद कृष्ण कुमार ने वैष्णवी को अपना नंबर दिया. दोनों की बातचीत शुरू हुई और कृष्ण कुमार ने शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा. लेकिन वैष्णवी ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तक वह ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक शादी नहीं करेगी.

9 महीने से लापता लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला (Etv bharat)

सऊदी अरब से लौटते ही प्रेमी के संग भागी लड़की

इसके बाद कृष्ण कुमार नौकरी करने सऊदी अरब चला गया. जब वह लौटा तो 17 अप्रैल 2025 को वह लड़की के साथ फरार हो गया. जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका पता नहीं चल सका. लेकिन पुलिस ने 9 महीने के बाद वैष्णवी को बरामद किया है.

Pindrajora Police Station
पिंड्राजोरा थाना पुलिस (Etv bharat)

बेटी के मिलने पर मां ने जताई खुशी

बेटी के मिलने पर वैष्णवी की मां ने खुशी जताते हुए कहा कि बेटी के लिए परेशान थी लेकिन एसपी और थाना प्रभारी के प्रयास से वह वापस आ गई है. मां ने आगे बताया कि वह अपने प्रेमी से शादी करके उसके साथ रहना चाहती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है. वैष्णवी ने रिश्ते को स्वीकार करने की बात कही है और बताया कि वह बालिग है. उसने 2017 में मैट्रिक परीक्षा पास की है और उसकी जन्म तिथि 2002 है.

लड़की के पिता द्वारा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था. जिसके बाद पुलिस टीम गठित कर हरियाणा के मानेसर से लड़की को बरामद कर लिया गया. प्रेम प्रसंग में बच्चे घर से गायब हो रहे हैं और इसे अपहरण बताकर परिजन परेशान रहते हैं. दोनों बालिग हैं इसलिए न्यायालय में वैष्णवी का बयान दर्ज कराने के बाद इस पर उचित फैसला लिया जाएगा: प्रवीण कुमार सिंह, एसडीपीओ, चास

ये भी पढ़ें- बंगाल से मजदूर लेने खूंटी पहुंचे दो लोगों का अपहरण, पुलिस ने छह घंटे में कराया मुक्त, 6 गिरफ्तार

हवलदार के बेटे का अपहरण करने वाले गिरफ्तार, दो लाख की मांगी थी फिरौती

बहन की शादी के दौरान भाई अगवा, शिकंजे में चार आरोपी!

TAGGED:

POLICE RESCUE GIRL FROM HARYANA
BOKARO POLICE RESCUE GIRL
पुलिस ने हरियाणा से लड़की को ढूंढा
BOKARO POLICE RESCUE GIRL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.