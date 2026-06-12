ETV Bharat / state

बोकारो से लापता बच्चा ओडिशा के पुरी से बरामद, 6 जून से था गायब

बोकारो के कुर्मीडीह से लापता हुए बच्चे को पुलिस ने ओडिशा के पुरी से बरामद कर लिया है.

Bokaro police
ट्रेन पर चढ़ रहा बच्चा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 12, 2026 at 4:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो : जिले के बालीडीह थाना क्षेत्र के कुर्मीडीह से लापता बच्चे को ओडिशा के पुरी से सकुशल बरामद कर लिया गया है. यह बच्चा 6 जून से लापता था, जिसकी लिखित शिकायत बालीडीह थाने में दर्ज कराई गई थी. पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना के निर्देश पर बच्चे की तलाश के लिए तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था. इस टीम के द्वारा बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया.

इन टीमों ने बोकारो रेलवे स्टेशन सहित कुल 8 रेलवे स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की. बोकारो और मुरी रेलवे स्टेशनों पर बच्चा रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सवार होता हुआ दिखाई दिया. इसके उपरांत, सीसीटीवी फुटेज की सहायता से उसे ओडिशा के पुरी से बरामद कर लिया गया. बरामदगी के समय उसकी मां भी मौके पर उपस्थित रहीं.

जानकारी देते डीएसपी (Etv Bharat)

मुख्यालय डीएसपी ने बताया कि नाबालिग बच्चों के लापता होने के मामलों में झारखंड उच्च न्यायालय भी अत्यंत गंभीर है. इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और 5 दिनों के भीतर लापता बच्चे को बरामद कर लिया.

डीएसपी मुख्यालय पवन कुमार ने यह भी बताया कि बच्चे के पिता का नाम अमित गुप्ता है, जो एक आपराधिक मामले में जेल में बंद हैं. माता भी दिल्ली में कार्यरत हैं, इस कारण बच्चा पूरी तरह से भटक गया था और उसने यह कदम उठाया था.

यह भी पढ़ें:

पलामू में लापता महिला का कंकाल बरामद, 15 दिन पहले लकड़ी चुनने गई थी जंगल

रांची से गायब मां-बेटी आरा से बरामद, किसने मांगी थी फिरौती, जांच जारी

पलामू में लापता युवक की खोज के लिए बनाई गई एसआईटी, कई इलाकों में लगाए गए पोस्टर

TAGGED:

CHILD MISSING FROM BOKARO
KURMIDIH CHILD MISSING
CHILD RECOVERED
बोकारो से बच्चा लापता
BOKARO POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.