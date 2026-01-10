ETV Bharat / state

चैन से सो जाएं आप-रक्षक राईडर्स हैं तैयार, अब अपराधियों की आएगी शामत

रक्षक राईडर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते बोकारो एसपी हरविंदर सिंह. ( फोटो-ईटीवी भारत )