ETV Bharat / state

चैन से सो जाएं आप-रक्षक राईडर्स हैं तैयार, अब अपराधियों की आएगी शामत

बोकारो में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने एक खास पहल की है.

Rakshak Riders In Bokaro
रक्षक राईडर्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते बोकारो एसपी हरविंदर सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 10, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः अपराध पर लगाम और अपराधियों में खौफ कायम करने के लिए बोकारो पुलिस ने एक पहल की है. पुलिस ने "रक्षक राईडर्स" बाइक दस्ता क्यूआरटी गठित की है. बाइक सवार पुलिसकर्मी रात में शहर की गलियों में घूमेंगे, ताकि आम लोग चैन की नींद सो सकें.

एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

शनिवार को एसपी हरविंदर सिंह ने रक्षक राईडर्स टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. एसपी ने बताया कि विशेषकर रात में 11:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रक्षक राईडर्स शहर की गलियों में घूमेंगे और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करेंगे, ताकि आम जनता चैन की नींद सो सके और अपराधियों में पुलिस का भय हो.

जानकारी देते बोकारो एसपी हरविंदर सिंह. (वीडियो-ईटीवी भारत)

एसपी ने बनाई 75 कर्मियों की टीम

बोकारो पुलिस लाइन में एक समारोह आयोजित कर विशेष दो पहिया वाहन के साथ 75 रक्षक राईडर्स को रवाना किया गया. एसपी ने बताया कि टीम में फिलहाल 75 पुलिसकर्मी हैं. सभी रक्षक राईडर्स अपराधियों पर लगाम लगाने और संदिग्ध गतिविधि दिखने पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. रक्षक राईडर्स से उम्मीद की गई है कि वे अपने नाम के अनुरूप आम लोगों के जान-माल की रक्षा करेंगे और अपराधियों में पुलिस के प्रति खौफ जगाएंगे.

क्षेत्र में अपराध हुआ तो होगी कार्रवाई

एसपी ने बताया कि रक्षक राईडर्स को अलग-अलग थाना क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि बेहतर तरीके से ड्यूटी निभाने वाले रक्षक राईडर्स को पुरस्कृत किया जाएगा और जिनके क्षेत्र में रात के वक्त अपराध होगा, उन रक्षक राईडर्स को शो-कॉज किया जाएगा और उनपर कार्रवाई भी की जाएगी.

गौरतलब हो कि बोकारो जिले में रक्षक राईडर्स को तैनात करने की जरूरत तब महसूस हुई, जब लगातार आपराधिक घटनाओं ने पुलिस को बेचैन कर दिया और आम जनता की शांति छीन ली. पुलिस के अथक प्रयास के बावजूद अपराध पर रोकथाम नहीं लग पा रहा था और अपराधियों पर नकेल कसने में पुलिस विफल साबित हो रही थी. इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ कारगर कदम उठाने के लिए मंथन किया और फिर रक्षक राईडर्स को मैदान में उतारने का निर्णय लिया.

पुलिस की इस पहल के बाद अब देखना यह है कि रक्षक राईडर्स अपने मकसद में किस हद तक कामयाब हो पाते हैं. हालांकि बोकारो पुलिस को यह उम्मीद है या रक्षक राईडर्स आम लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरेंगे और लोगों को बेहतर पुलिसिंग मिल सकेगी.

ये भी पढ़ें-

साहिबगंज में विशेष पेट्रोलिंग दस्ता का शुभारंभ, किया गया फ्लैग मार्च

महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए बनाया जाएगा सेल! स्कूल कॉलेज के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस की होगी स्पेशल पेट्रोलिंग

रात 12 बजे के बाद शहर में निकले एसपी, बेवजह घूमते लोगों की हुई फजीहत

TAGGED:

BOKARO POLICE INITIATIVE
RAKSHAK RIDERS IN BOKARO
EFFORT TO CONTROL CRIME IN BOKARO
बोकारो में अपराध
RAKSHAK RIDERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.