बोकारो में हथियार के साथ दो युवक गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे आरोपी
बोकारो पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया, आरोप है कि दोनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.
Published : July 2, 2026 at 6:58 PM IST
बोकारोः जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आपराधिक वारदात को घटित होने से पहले ही नाकाम कर दिया. जरीडीह थाना क्षेत्र से पुलिस ने 19-19 साल के दो युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपी लूट और रंगदारी की वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे.
विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई
बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र के तिरो टोला रजवारडीह में देर रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की. सूचना थी कि दो युवक अवैध हथियार लेकर किसी बड़ी आपराधिक घटना की योजना बना रहे हैं. इसके बाद एसडीपीओ बेरमो (तेनुघाट) के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की गई. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 19 वर्षीय विक्रम कुमार दास और 19 वर्षीय विक्रम कुमार कपरदार को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी में उनके घर के छज्जे और तकिए के नीचे छिपाकर रखे गए दो देशी रिवाल्वर, दो देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए.
आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे
पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने ये अवैध हथियार कुछ महीने पहले बंगाल की ओर से आए दो अज्ञात लोगों से खरीदे थे. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी इन हथियारों के बल पर रंगदारी और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे.
समय रहते एक बड़ी आपराधिक घटना टाल दी गई
फिलहाल पुलिस ने सभी हथियार जब्त कर लिए हैं और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, साथ ही हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क की भी जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि समय रहते की गई इस कार्रवाई से एक बड़ी आपराधिक घटना टाल दी गई है.
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