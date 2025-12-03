ETV Bharat / state

बोकारो में अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन लुटेरे गिरफ्तार, ओडिशा से आकर घटना को देते थे अंजाम

बोकारो: जिले में बैंक और जेवरात की दुकान की रेकी करने वाले ओडिशा के तीन अपराधियों को गांधीनगर ओपी पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तीनों अपराधियों ने बैंक और जेवर की दुकान से पैसा और जेवरात लेकर जाने वाले लोगों से छिनतई की बात स्वीकार की है.



गिरफ्तार अपराधियों ने बीते 26 नवंबर को गांधीनगर ओपी अंतर्गत जरीडीह बाजार स्थित एक ज्वेलर्स दुकानदार के जेवरात का थैला झपटकर भागने का प्रयास करने की भी बात स्वीकार की है. इसकी जानकारी बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने दी है. एसपी ने बताया कि जब्त बाइक आंध्र प्रदेश से चोरी की गई थी. जिस पर ओडिशा का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अपराधों में इस्तेमाल कर रहे थे. तीनों अपराधियों के पास से कई फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किया गया है.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

पहले रेकी, फिर छिनतई करते थे

एसपी ने बताया कि कड़ाई से पूछताछ करने पर बाइक आंध्र प्रदेश से चोरी कर लाने की बात स्वीकार की है. जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वे लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बैंक एवं ज्वेलरी शॉप की रेकी किया करते थे. जिसके बाद बैंकों से पैसा निकासी करने वाले व्यक्तियों से छिनतई की घटना को अंजाम देते थे.