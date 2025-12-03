ETV Bharat / state

बोकारो में अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन लुटेरे गिरफ्तार, ओडिशा से आकर घटना को देते थे अंजाम

बोकारो पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है. सभी ओडिशा के रहने वाले हैं.

INTER STATE GANG ARRESTED IN BOKARO
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 3, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारो: जिले में बैंक और जेवरात की दुकान की रेकी करने वाले ओडिशा के तीन अपराधियों को गांधीनगर ओपी पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तीनों अपराधियों ने बैंक और जेवर की दुकान से पैसा और जेवरात लेकर जाने वाले लोगों से छिनतई की बात स्वीकार की है.

गिरफ्तार अपराधियों ने बीते 26 नवंबर को गांधीनगर ओपी अंतर्गत जरीडीह बाजार स्थित एक ज्वेलर्स दुकानदार के जेवरात का थैला झपटकर भागने का प्रयास करने की भी बात स्वीकार की है. इसकी जानकारी बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने दी है. एसपी ने बताया कि जब्त बाइक आंध्र प्रदेश से चोरी की गई थी. जिस पर ओडिशा का फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अपराधों में इस्तेमाल कर रहे थे. तीनों अपराधियों के पास से कई फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद किया गया है.

गिरफ्तारी को लेकर जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

पहले रेकी, फिर छिनतई करते थे

एसपी ने बताया कि कड़ाई से पूछताछ करने पर बाइक आंध्र प्रदेश से चोरी कर लाने की बात स्वीकार की है. जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वे लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित बैंक एवं ज्वेलरी शॉप की रेकी किया करते थे. जिसके बाद बैंकों से पैसा निकासी करने वाले व्यक्तियों से छिनतई की घटना को अंजाम देते थे.

गिरफ्तार आरोपियों की तलाशी लेने पर उनके पास से चार मोबाइल फोन, पांच गाड़ी के नंबर प्लेट और एक नट खोलने वाला पाना बरामद किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में सुनील दास, कबाड़ी गोपाल और अउला आलोक राव शामिल है. पुलिस ने बताया कि वे सभी ओडिशा के जाजपुर जिला के कोरई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं.

ये भी पढ़ेंः चार पहिया वाहन की चोरी कर लगा देता था ठिकाना, बिहार के वैशाली से संचालित था गिरोह

रामगढ़ पुलिस के शिकंजे में अंतरराज्यीय गिरोह का सरगना, गहनों की दुकान में लूटपाट कर फैला रखा था आतंक

अंतरराज्यीय गिरोह से जुड़े तीन तस्कर गिरफ्तार, 10 किलो गांजा बरामद, यात्री बस से कर रहे थे तस्करी - Police Arrested 3 Ganja Smugglers

TAGGED:

BOKARO POLICE
THREE ACCUSED ARRESTED
INTER STATE GANG ARRESTED
बोकारो
INTER STATE GANG ARRESTED IN BOKARO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.