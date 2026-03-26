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रिकवरी एजेंट से लूट का खुलासा, लूटकांड को अंजाम देने वाले अपराधी गिरफ्तार

बोकारोः आए दिन बोकारो में हो रही आपराधिक घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली से आम जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास घटता जा रहा था. मगर महज 12 घंटे के अंदर रिकवरी एजेंट से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर लोगों के बीच में एक बार फिर उनका विश्वास जीतने का काम किया है. मामला बालीडीह थाना क्षेत्र के आरपीएफ बैरक के समीप का है. घटना में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और नगद राशि भी बरामद कर ली गई है.

अपराधियों ने मोबाइल, नकद रुपया और मोटरसाइकिल छीनी थी

बताया जा रहा है कि कुर्मीडीह क्षेत्र में लोन रिकवरी कर लौट रहे एक एजेंट को आरपीएफ बैरक के पास तीन अपराधियों ने रोक लिया. इसके बाद उसके साथ मारपीट कर पर्स, मोबाइल, ₹2000 नकद और मोटरसाइकिल छीन ली. इतना ही नहीं, बदमाशों ने धमकी देकर फोनपे का पासवर्ड भी ले लिया और बाद में ₹5300 की निकासी कर ली.

जानकारी देते डीएसपी मुख्यालय अनिमेष गुप्ता (Etv Bharat)

पुलिस ने 12 घंटे के भीतर अपराधियों को पकड़ा

पीड़ित की शिकायत पर बालीडीह थाना में कांड संख्या 62/26 दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर 12 घंटे के भीतर कांड का खुलासा कर दिया.

मुख्य सरगना के खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्जः मुख्यालय डीएसपी