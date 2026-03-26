रिकवरी एजेंट से लूट का खुलासा, लूटकांड को अंजाम देने वाले अपराधी गिरफ्तार
बोकारो पुलिस ने एक रिकवरी एजेंट से पैसे और मोटरसाइकिल छीनने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है. सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं.
Published : March 26, 2026 at 5:30 PM IST
बोकारोः आए दिन बोकारो में हो रही आपराधिक घटनाओं से पुलिस की कार्यशैली से आम जनता के मन में पुलिस के प्रति विश्वास घटता जा रहा था. मगर महज 12 घंटे के अंदर रिकवरी एजेंट से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर लोगों के बीच में एक बार फिर उनका विश्वास जीतने का काम किया है. मामला बालीडीह थाना क्षेत्र के आरपीएफ बैरक के समीप का है. घटना में शामिल तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और नगद राशि भी बरामद कर ली गई है.
अपराधियों ने मोबाइल, नकद रुपया और मोटरसाइकिल छीनी थी
बताया जा रहा है कि कुर्मीडीह क्षेत्र में लोन रिकवरी कर लौट रहे एक एजेंट को आरपीएफ बैरक के पास तीन अपराधियों ने रोक लिया. इसके बाद उसके साथ मारपीट कर पर्स, मोबाइल, ₹2000 नकद और मोटरसाइकिल छीन ली. इतना ही नहीं, बदमाशों ने धमकी देकर फोनपे का पासवर्ड भी ले लिया और बाद में ₹5300 की निकासी कर ली.
पुलिस ने 12 घंटे के भीतर अपराधियों को पकड़ा
पीड़ित की शिकायत पर बालीडीह थाना में कांड संख्या 62/26 दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर 12 घंटे के भीतर कांड का खुलासा कर दिया.
मुख्य सरगना के खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्जः मुख्यालय डीएसपी
इस दौरान लूटी गई मोटरसाइकिल, मोबाइल और नगद रुपया बरामद किया गया, साथ ही घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई. मामले को लेकर मुख्यालय डीएसपी अनिमेष गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में मुख्य सरगना भैरव यादव शामिल है, जिसके खिलाफ पहले से 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं.
आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं
अन्य गिरफ्तार आरोपियों में प्रियांशु कुमार और रोहित कुमार शामिल हैं, जिनका आपराधिक इतिहास भी रहा है. सभी आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.
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