बोकारो पुलिस के हाथ लगी चार हजार लीटर अवैध शराब, 8 लाख नगद समेत तीन गिरफ्तार

बोकारो: पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ जारी अभियान के तहत बड़ी खेप को पकड़ा है. दरअसल, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बालीडीह की तरफ से एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब लोड है. शराब छोटे-छोटे वाहनों से अनलोड कर विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई की जा रही थी. सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी दल का गठन किया.

शराब के 433 कार्टन बरामद समेत 8 लाख रुपये बरामद

छापामारी के लिए गठित दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जैनामोड़ फोरलेन चौक के आगे एक होटल के पास गली के भीतर से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब, एक ट्रक, एक पिकअप में लोड कुल 433 कार्टन तथा एक कार से आठ लाख रुपये बरामद किया गया है. घटना में संलिप्त एक ट्रक, एक पिकअप, एक कार एवं एक टेंपो को जब्त किया है. बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी है.