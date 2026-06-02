बोकारो पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे को दबोचा, BMW प्लांट से रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी
बोकारो पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग के कथित सदस्य को गिरफ्तार किया है.
Published : June 2, 2026 at 8:30 PM IST
बोकारो: जिले के बालीडीह ओपी स्थित बीएमडब्ल्यू प्लांट से रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने प्रिंस खान गैंग के कथित सदस्य राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने प्रिंस खान के कहने पर धमकी भरा पर्चा लिखकर फैक्ट्री में छोड़ा था और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया था.
मैनेजर ने दर्ज कराई थी शिकायत
12 मार्च को बीएमडब्ल्यू प्लांट के मैनेजर सुरेश कुमार सिंह ने बालीडीह थाना में आवेदन देकर फैक्ट्री लगाने के एवज में रंगदारी मांगने और धमकी दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर बालीडीह थाना कांड संख्या 56/26 दर्ज की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया.
प्रिंस खान के संपर्क में था आरोपी: पुलिस
एसआईटी ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर-2सी निवासी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह सीधे प्रिंस खान के संपर्क में था और उसके निर्देश पर धमकी भरा पर्चा अपने हाथ से लिखकर फैक्ट्री परिसर में छोड़ा था, बाद में उसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके कंपनी को दोबारा धमकी भी दी गई थी.
रंगदारी मामले में प्रिंस खान गैंग का मुख्य सहयोगी गिरफ्तार बालीडीह ओ०पी०अंतर्गत BMW प्लांट के मैनेजर से रंगदारी मांगने और धमकी भरा पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में बोकारो पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त को वारदात में इस्तेमाल मोबाइल को बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। pic.twitter.com/xUS1tstyWo— BOKARO POLICE (@bokaropolice) June 2, 2026
दूसरे सदस्यों की भूमिका की जांच
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस काम के एवज में प्रिंस खान द्वारा आरोपी के दो बैंक खातों में कुल एक लाख पचास हजार रुपये भेजे गए थे. पुलिस अब इस लेन देन और गैंग के दूसरे सदस्यों की भूमिका की जांच कर रही है. गिरफ्तार आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में कई अहम साक्ष्य मिले हैं. इसके साथ ही आरोपी और प्रिंस खान के बीच व्हाट्सएप कॉल और चैट के रिकॉर्ड भी बरामद किए गए हैं.
न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी
पुलिस का कहना है कि राकेश कुमार, बोकारो में प्रिंस खान गैंग के विस्तार और प्रभाव बढ़ाने का काम कर रहा था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. मामले में अन्य आरोपियों और गैंग के नेटवर्क की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है.
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