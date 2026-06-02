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बोकारो पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे को दबोचा, BMW प्लांट से रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में गिरफ्तारी

बोकारो: जिले के बालीडीह ओपी स्थित बीएमडब्ल्यू प्लांट से रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने प्रिंस खान गैंग के कथित सदस्य राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने प्रिंस खान के कहने पर धमकी भरा पर्चा लिखकर फैक्ट्री में छोड़ा था और इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराया गया था.

मैनेजर ने दर्ज कराई थी शिकायत

12 मार्च को बीएमडब्ल्यू प्लांट के मैनेजर सुरेश कुमार सिंह ने बालीडीह थाना में आवेदन देकर फैक्ट्री लगाने के एवज में रंगदारी मांगने और धमकी दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के आधार पर बालीडीह थाना कांड संख्या 56/26 दर्ज की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया.

जानकारी देते मुख्यालय डीएसपी पवन कुमार (Etv Bharat)

प्रिंस खान के संपर्क में था आरोपी: पुलिस

एसआईटी ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर-2सी निवासी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह सीधे प्रिंस खान के संपर्क में था और उसके निर्देश पर धमकी भरा पर्चा अपने हाथ से लिखकर फैक्ट्री परिसर में छोड़ा था, बाद में उसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके कंपनी को दोबारा धमकी भी दी गई थी.