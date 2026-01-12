ETV Bharat / state

बोकारो पुलिस को मिली सफलता, लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 6 गिरफ्तार

बोकारो: पुलिस ने 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. जिसमें साइबर ठग गिरोह का सरगना प्रिंस कुमार भी शामिल है. दरअसल, प्रतिबिंब ऐप से जानकारी मिलने के बाद एसपी द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए एक टीम गठित की गई थी. जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

पुलिस के मुताबिक, सरगना प्रिंस कुमार के खिलाफ बिहार के विभिन्न थानों में चार अलग अलग मामले दर्ज हैं. पुलिस ने जमशेदपुर से मिथिलेश कुमार झा, शेखपुरा से रोहित आर्य, नवादा से टिंकू कुमार, विकास रविदास और नालंदा से गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके पास से 13 एंड्रॉयड और कीपैड मोबाइल, 20 हजार नकद, विभिन्न कंपनियों के सिम, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ठगी का हिसाब रखने वाली एक किताब बरामद की है.