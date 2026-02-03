बिहार के बेगूसराय से पकड़े गए तनिष्क ज्वेलर्स लूटकांड के अपराधी, बोकारो पुलिस ने किया खुलासा
बोकारो पुलिस ने तनिष्क ज्वेलर्स लूटकांड के अपराधियों को बिहार के बेगूसराय से गिरफ्तार किया है.
Published : February 3, 2026 at 8:06 PM IST
बोकारो: तनिष्क ज्वेलर्स लूटकांड मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. बोकारो पुलिस ने बिहार के बेगूसराय से लूटकांड को अंजाम देने आए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है. इस गिरोह का बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में नेटवर्क फैला है. इनके पास से पिस्टल और पांच जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं.
शोरूम में हुआ था लूट का प्रयास
एसपी हरविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए खुलासा किया कि 11 जनवरी को सिटी सेंटर स्थित तनिष्क शोरूम में अपराधियों ने लूट का प्रयास किया था लेकिन वह सफल नहीं हो पाए थे. जिसके बाद सेक्टर-4 थाना कांड संख्या 02/26 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था.
पुलिस पूछताछ में कबूला गुनाह
एसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 फरवरी को बिहार के बेगुसराय से दो अपराधियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने लूट के प्रयास में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया. जिसके बाद उनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल, पांच जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल फोन समेत एक पिट्ठू बैग को बरामद किया गया है.
बिहार के बेगूसराय से पकड़ा
गिरफ्तार अपराधियों की पहचान प्रिंस कुमार एवं मोहम्मद शमशाद के रूप में हुई है, जिन्हें बिहार के बेगूसराय से गिरफ्तार किया गया है. प्रिंस कुमार, इससे पहले भी तनिष्क लूटकांड में शामिल रहा है. इसका आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. पुलिस ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
बोकारो के सिटी सेंटर में तनिष्क शोरूम है, जो एक ज्वेलरी एक शॉप है. वहां डकैती की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया था. उसी घटना का उद्भेदन करने के लिए एक टीम का गठन किया गया. डीएसपी सिटी आलोक रंजन के नेतृत्व में इस टीम के द्वारा अलग-अलग सोर्सेस से जानकारी एकत्रित करते हुए दो व्यक्तियों को बेगूसराय से पूछताछ के लिए लाया गया. पूछताछ के दौरान उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की: हरविंदर सिंह, एसपी
दोनों अपराधियों का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड
एसपी के मुताबिक, अपराधियों द्वारा भागने के दौरान जो एक पिस्टल को छुपाया गया था, उस हथियार को भी बरामद किया गया है. गिरफ्तार अपराधी का नाम है प्रिंस कुमार और मोहम्मद शमशाद, ये दोनों चेरिया बरियारपुर बेगूसराय के रहने वाले हैं. प्रिंस कुमार के खिलाफ पूर्व में भी एक आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है. एक एनडीपीएस का कांड भी दर्ज है, जबकि मोहम्मद शमशाद पहले भी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में लूटकांड के मामले में जेल जा चुका है.
