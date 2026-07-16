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बोकारो पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी

बोकारोः पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबिंब एप से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक (हेडक्वार्टर) के नेतृत्व में एक टीम बनाई. साइबर थाना, टेक्निकल ब्रांच और स्थानीय पुलिस की मदद से सेक्टर-12 और माराफारी थाना क्षेत्र के बारी को-ऑपरेटिव रितुडीह राजेंद्र नगर में छापेमारी कर साइबर ठगी गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.

बैंक अधिकारी बनकर ठगी करते थे

आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), दूरसंचार अधिनियम-2023 तथा आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने साइबर अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य कभी ट्रैवल एजेंट तो कभी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेते थे और उनसे ठगी करते थे.

जानकारी देते एसपी नाथू सिंह मीणा (Etv Bharat)

पुलिस ने सामान किया बरामद

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 10 डेबिट कार्डS, 18 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक, 9 सिम कार्ड तथा 43,100 नकद रुपया बरामद किया है. जांच में कुछ बैंक खातों में लाखों रुपये के लेन-देन का भी पता चला है, जिन्हें होल्ड कर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है.