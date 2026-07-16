बोकारो पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, बैंक अधिकारी बनकर करते थे ठगी
बोकारो में अंतरराज्यीय साइबर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने नौ क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है.
Published : July 16, 2026 at 7:43 PM IST
बोकारोः पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबिंब एप से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक (हेडक्वार्टर) के नेतृत्व में एक टीम बनाई. साइबर थाना, टेक्निकल ब्रांच और स्थानीय पुलिस की मदद से सेक्टर-12 और माराफारी थाना क्षेत्र के बारी को-ऑपरेटिव रितुडीह राजेंद्र नगर में छापेमारी कर साइबर ठगी गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.
बैंक अधिकारी बनकर ठगी करते थे
आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), दूरसंचार अधिनियम-2023 तथा आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने साइबर अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह के सदस्य कभी ट्रैवल एजेंट तो कभी बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेते थे और उनसे ठगी करते थे.
पुलिस ने सामान किया बरामद
छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 10 डेबिट कार्डS, 18 बैंक पासबुक, 3 चेकबुक, 9 सिम कार्ड तथा 43,100 नकद रुपया बरामद किया है. जांच में कुछ बैंक खातों में लाखों रुपये के लेन-देन का भी पता चला है, जिन्हें होल्ड कर विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है.
'साइबर क्राइम के खिलाफ हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसी दौरान प्रतिबिंब एप के द्वारा हम लोगों को जो इनपुट मिला उसी आधार पर हमने कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम करने वाले 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.'- नाथू सिंह मीणा, एसपी
पुलिस इनके नेटवर्क की कर रही है जांच
पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों और अन्य राज्यों में इनके नेटवर्क की भी जांच कर रही है. साथ ही बोकारो पुलिस ने आम लोगों और मकान मालिकों से अपील की है कि किरायेदार रखने से पहले उनका पुलिस सत्यापन अवश्य कराएं.
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