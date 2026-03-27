बोकारो में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने पर होगी कठोर कार्रवाई
बोकारो में रामनवमी को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं.
Published : March 27, 2026 at 2:16 PM IST
बोकारो: रामनवमी को लेकर बोकारो पुलिस अलर्ट है. आज विभिन्न अखाड़ा की ओर से रामनवमी जुलूस निकाला जाएगा. इसे लेकर शहर से लेकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह पुलिस जवानों की तैनाती की गई है. साथ ही रामनवमी जुलूस मार्ग में सिविल ड्रेस में भी पुलिस के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.
340 अखाड़ा की ओर निकाला जाएगा जुलूस
बोकारो प्रशासन के अनुसार जिले में कुल 340 अखाड़ों के द्वारा रामनवमी जुलूस निकाला जाएगा. बोकारो पुलिस ने लाइसेंस धारक अखाड़ों को कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. डीजे संचालकों को भी स्पष्ट हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ गाने नहीं बजाएं.
सोशल मीडिया पर भी पुलिस की निगरानी
सोशल मीडिया पर भी पुलिस निगरानी कर रही है. इस संबंध में बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने कहा है कि जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है.
डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि डीजे के उपयोग को लेकर न्यायालय के निर्देशों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा. एसपी ने बताया कि इस संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं और प्रशासन उन पर अमल सुनिश्चित कर रहा है, ताकि रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके.
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