बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने सदन में उठाया पुलिसिया बर्बरता का मामला, पूर्व पार्षद रामशंकर सिंह की हिरासत में पिटाई का आरोप

चास नगर निगम चुनाव के दौरान पूर्व पार्षद पर हुई पुलिस की कार्रवाई के मामले को श्वेता सिंह ने सदन में उठाया.

MLA SHWETA SINGH
पुलिस हिरासत में पूर्व पार्षद रामशंकर सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 25, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
बोकारो: चास नगर निगम चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर हुई नोंकझोंक के बाद पूर्व पार्षद रामशंकर सिंह की पुलिस हिरासत में कथित बेरहमी से पिटाई के मामले को बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने सदन में उठाया. विधायक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाएं हैं. आरोप है कि पिटाई के कारण पूर्व पार्षद खुद चलने में असमर्थ हो गए और न्यायालय में पेशी के दौरान सहारे के बिना खड़े भी नहीं हो पा रहे थे.

बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने मामले को सदन में उठाते हुए इसमें उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. उन्होंने सदन में कहा कि अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी का आरोप था भी तो इसका फैसला न्यायालय करता, मामले में पुलिस की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं है. उन्होंने वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की मांग की है.

सदन में श्वेता सिंह (JVS TV)

क्या है मामला

23 फरवरी को मतदान के दिन चास थाना क्षेत्र के वार्ड 32 स्थित एक मतदान केंद्र पर पार्षद प्रत्याशी रेखा देवी के पति और पूर्व पार्षद रामशंकर सिंह ने मतदान में कथित गड़बड़ी का विरोध किया. इस दौरान पुलिस से तीखी नोंकझोंक हुई, जिसमें चास के एसडीपीओ प्रवीण कुमार सिंह घायल हो गए. जिसके बाद पुलिस ने रामशंकर सिंह को हिरासत में ले लिया. आरोप है कि हिरासत में उनकी बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई. जब उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, तो वे खुद चल नहीं पा रहे थे और सहारे के साथ जेल भेजे गए.

पूर्व पार्षद रामशंकर सिंह के समर्थक और उनकी पत्नी का बयान (ETV Bharat)

समर्थक पर भी हमला

घटना के दिन थाने में रामशंकर सिंह से मिलने पहुंचे सरदार कॉलोनी निवासी सोनू कुमार को भी पुलिस ने दौड़ा-दौड़ा कर पीटा. सोनू के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं. सोनू ने बताया, "जब मैं उनसे मिलने गया, तो पुलिस ने मुझे दौड़ा कर पीटा."

प्रत्याशी रेखा देवी का बयान

पार्षद प्रत्याशी रेखा देवी ने कहा, "आज न्यायालय में उन्हें देखकर लगा कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है. वे खुद चल भी नहीं पा रहे थे, सहारा देकर जेल भेजा जा रहा है. विरोध सिर्फ मतदान में हो रही गड़बड़ी का था, लेकिन पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की और मुझे भी पीटने की कोशिश की. मेरे पति ने इसी का विरोध किया था."

विधायक श्वेता सिंह की प्रतिक्रिया

बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने पुलिस की इस कार्यशैली की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि एक जनसेवक के साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है. "कुछ दिन पहले एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दामाद की तरह पेश किया, लेकिन 10 साल तक वार्ड की सेवा करने वाले जनसेवक के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया गया. मैं इस घटना की निंदा करती हूं. जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन इस तरह की पिटाई मानवता के खिलाफ है."

वहीं इस मामले में बोकारो एसपी से भी पक्ष रखने के लिए बात करने की कोशिश की गई लेकिन कई बार फोन करने के बाद भी उन्होंने फोन रिसिव नहीं किया.

