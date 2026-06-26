बोकारो में सरकारी बस स्टैंड की बदहाली, करोड़ों की सरकारी संपत्ति खंडहर, असामाजिक तत्वों का डेरा
बोकारो का सरकारी बस स्टैंड बदहाली के दौर से गुजर रहा है.
Published : June 26, 2026 at 6:46 PM IST
बोकारो: कभी बोकारो की पहचान और यात्रियों की पहली पसंद रहा सरकारी बस स्टैंड आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. करोड़ों रुपये की लागत से बनी सरकारी संपत्ति अब खंडहर में तब्दील हो चुकी है. यहां कभी रोजाना 40 बस अलग-अलग शहरों के लिए रवाना होती थी, वहीं आज सन्नाटा पसरा हुआ है. आखिर किसकी लापरवाही से बोकारो की यह धरोहर उजड़ गई? देखिए खास रिपोर्ट...
दरसअल, बोकारो का सरकारी बस स्टैंड कभी यात्रियों की भीड़, बसों के शोर शराबे और सफर की रौनक से गुलजार हुआ करता था लेकिन आज यह परिसर पूरी तरह से वीरान पड़ा है. 1970 में शुरू हुआ यह बस स्टैंड बोकारो को बिहार और झारखंड के कई प्रमुख शहरों से जोड़ने वाला अहम परिवहन केंद्र हुआ करता था.
प्रमुख शहरों के लिए होता था बसों का संचालन
एक समय यहां से हर दिन करीब 40 बस दरभंगा, बक्सर, छपरा, सिवान, पूर्णिया, भागलपुर, रांची, रामगढ़ और टाटा जैसे शहरों के लिए संचालित होती थीं लेकिन झारखंड-बिहार के बीच संपत्ति बंटवारे के बाद से यह बस स्टैंड प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार होता चला गया. बसों का संचालन बंद हुआ और परिसर में खड़ी बसों को धीरे-धीरे कबाड़ में तब्दील कर दिया गया.
बस परिसर की इमारत जर्जर
आज स्थिति यह है कि करोड़ों रुपये मूल्य की करीब छह एकड़ सरकारी जमीन पूरी तरह वीरान पड़ी है. परिसर की इमारत जर्जर हो चुकी हैं और चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है. सरकारी संरक्षण के अभाव में यह ऐतिहासिक बस स्टैंड अब अपनी पहचान खोता नजर आ रहा है.
कूड़ाघर की तरह इस्तेमाल हो रहा है बस स्टैंड
वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रात होते ही यह परिसर शराबियों और असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है. खुले में शराबखोरी, गंदगी और असुरक्षा का माहौल यहां आम बात है. आसपास के लोग और दुकानदार भी इस उपेक्षित परिसर को कूड़ाघर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. सबसे बड़ी चिंता यह है कि खाली पड़ी इस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. अगर समय रहते प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो करोड़ों की यह संपत्ति भी कब्जाधारियों के निशाने पर आ सकती है.
एक तरफ निजी बस संचालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं, दूसरी ओर सरकारी बस स्टैंड खंडहर बनकर अपनी बदहाली की कहानी बयां कर रहा है. अब सवाल यह है कि आखिर इस महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र को फिर से जीवित करने की जिम्मेदारी कौन लेगा? और कब तक बोकारो की यह ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षा का शिकार बनी रहेगी?
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