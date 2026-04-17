सीएम हेमंत सोरेन से छात्रा ने लगाई गुहार, कहा- पढ़ाई में मेरी मदद कीजिए
बोकारो की एक छात्रा को फीस के कारण स्कूल की परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई. उसने मुख्यमंत्री और डीसी से गुहार लगाई है.
Published : April 17, 2026 at 8:52 PM IST
बोकारो: जिले की एक बेटी को आठवीं क्लास के एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया और स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वह स्कूल फीस के तौर पर सिर्फ ₹1,000 नहीं दे पाई. छात्रा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बोकारो के डीसी अजय नाथ झा से अपनी पढ़ाई जारी रखने की गुहार लगाई है.
छात्रा ने गुहार लगाते हुए कहा, "मैं पढ़ना चाहती हूं, लेकिन, मेरे पिता लाचार हैं, परिवार की आर्थित स्थिति खराब है, जिससे मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रही हूं."
बोकारो के सेक्टर 4/जी की रहने वाली प्रिया कुमारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बोकारो डीसी से गुहार लगाई. प्रिया ने कहा, मेरे पापा की सड़क दुर्घटना में कमर टूट गई, जिसकी वजह से संत रविदास पब्लिक स्कूल, सेक्टर 8/B में मेरी पढ़ाई रुक गई. वजह यह थी कि वह स्कूल की फीस नहीं दे पाई, जिसकी वजह से स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे क्लास 8 का एग्जाम देने या पढ़ाई जारी रखने की इजाजत नहीं दी. जब वह सुबह स्कूल गई, तो प्रिंसिपल ने उसे डांटकर वापस भेज दिया.
छात्रा ने आगे कहा "अब मैं पढ़कर इंजीनियर बनना चाहती हूं लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, खाना मिलने में भी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बोकारो डीसी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि मेरी पढ़ाई जारी रखने में मदद करें."
प्रिया की मां ने यह भी कहा कि हम गरीब हैं, मेरे पति लाचार हैं, उनकी कमर टूट गई है, फीस न देने की वजह से मेरी बेटी का नाम स्कूल से काट दिया गया, सरकार मदद करे ताकि मेरी बेटी पढ़ सके. उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, यह परिवार प्लास्टिक लगाकर किसी तरह गुजारा कर रहा है.
मामले को लेकर स्कूल की प्रिंसिपल सविता कुमारी ने कहा है कि ऐसा नहीं है, लड़की बहुत कम स्कूल आती थी, उसकी अटेंडेंस कम थी लेकिन उसे एग्जाम में न बैठने देने की बात पूरी तरह से गलत है.
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