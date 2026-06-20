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NEET परीक्षा को लेकर बोकारो जिला प्रशासन तैयार, सभी आठ परीक्षा केंद्रों पर रहेगी विशेष चौकसी

बोकारो: देशभर में 21 जून यानी रविवार को नीट परीक्षा आयोजित होने वाली है. कई जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इसी तरह बोकारो में भी आठ एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी तैयारी बोकारो प्रशासन ने पूरी कर ली है. बोकारो के सभी होटलों, लॉज एवं ठहरने वाले स्थान पर जिला प्रशासन जांच अभियान चला रही है. वहीं, संदिग्ध दिखने पर कार्रवाई को लेकर अलर्ट मोड में दिख रही है.

बोकारो के डीसी अजय नाथ झा ने नीट परीक्षा को लेकर बताया कि 21 तारीख को होने वाले NEET परीक्षा के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं. परीक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच होगा. सभी जगहों सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे. डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि परीक्षा को लेकर हमारे डेवलपमेंट कमिश्नर, उप विकास आयुक्त इसका पूरा मॉनिटर कर रहे हैं. एसपी भी विधि व्यवस्था का मॉनिटर कर रहे हैं.

परीक्षा की तैयारी को लेकर जानकारी देते डीसी (ETV BHARAT)

उन्होंने बताया कि जितने भी सेंटर सुपरिटेंडेंट है, वे सभी आठों सेंटर के मजिस्ट्रेट होंगे, स्टेटिक मजिस्ट्रेट होंगे, जोनल के रूप में वरीय मजिस्ट्रेट होंगे, उन सभी का मजिस्ट्रेट के साथ एक मीटिंग की गई है और उन्हें सारे एहतियात के बारे में बताए गए. नीट परीक्षा पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते हुए कंडक्ट किया जाएगा.