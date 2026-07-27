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आदिवासी परिवार का बोकारो उपायुक्त ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया, 11 दिनों से कर रहे थे भूख हड़ताल

बोकारो उपायुक्त ने भूख हड़ताल पर बैठे आदिवासी परिवार का अनशन खत्म करवाया.

ENDED HUNGER STRIKE IN BOKARO
पीड़ित महिला को मुआवजा राशि प्रदान करते डीसी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 8:58 PM IST

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बोकारो: जिले में 11 दिनों से अनशन पर बैठे आदिवासी परिवार को बोकारो उपायुक्त ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया है. दरअसल बोकारो स्टील प्लांट के कर्मचारी सुभाषचंद्र मोदी, प्लांट में काम करने के दौरान हादसे के दौरान घायल हो गए थे, जहां 17 जुलाई को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

नियोजन की मांग को लेकर अनशन पर थे परिजन

नियोजन की मांग को लेकर परिजन BSL के ADM बिल्डिंग के पास स्थित टूटेन गार्डन में अनशन पर थे. कर्मचारी का शव बोकारो जेनरल अस्पताल के मॉर्चरी में 11 दिनों से रखा हुआ था. परिवार के लोग और विस्थापित, ADM बिल्डिंग के पास मांगों को लेकर आंदोलन करते रहे.

बोकारो डीसी ने जूस पिला तुड़वाया अनशन (Etv Bharat)

उपायुक्त ने संभाला मोर्चा

इधर, बोकारो स्टील प्लांट ने अपने नियम का हवाला देते हुए परमानेंट नौकरी से इनकार किया है, जबकि उपायुक्त की पहल पर दो बेटों का BSL प्लांट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी देने की बात पर सहमति बन चुकी है और प्लांट के अंदर एक कंपनी का ऑफर लेटर BSL के अधिकारी द्वारा दिया गया है. वहीं मृतक की बेटी, जो आर्चरी खिलाड़ी है, उसे भी जिला प्रशासन की तरफ से समायोजित करने की बात कही गई है.

पीड़ित परिवार को दिलाया जाएगा कल्याणकारी योजना का लाभ: डीसी

मौके पर पहुंचे डीसी अजय नाथ झा ने कहा कि ये आदिवासी परिवार से आते हैं, जो हमारे परिवार का ही भाग है, ऐसे में कई सारी कल्याणकारी योजना है, जिसके जरिए परिवार को लाभ दिलाया जाएगा. उन्होंने कहा कि परिवार को कोई दिक्कत नहीं होगी.

अब करेंगे पापा का अंतिम संस्कार: मृतक की बेटी

वहीं मृतक सुभाष मोदी की पत्नी ने कहा कि डीसी साहब ने आश्वस्त किया है और प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम दिया गया है, साथ ही क्वार्टर और स्वास्थ्य सेवा भी बहाल रहने की बात कही है. मृतक की बेटी, जो आर्चरी खिलाड़ी है ने बताया कि 11 दिनों से पापा की बॉडी मॉर्चरी में है. आज अनशन खत्म हुआ तो उनकी अंतिम क्रिया की जाएगी जबकि बीजेपी नेत्री एंजेला सिंह ने कहा कि बोकारो उपायुक्त की पहल पर अनशन समाप्त किया गया है, उनका बहुत ही सराहनीय काम रहा है.

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HUNGER STRIKE OF TRIBAL FAMILY
बोकारो स्टील प्लांट में मौत
RIBAL FAMILY BY OFFERING THEM JUICE
आदिवासी परिवार की भूख हड़ताल खत्म
BOKARO DC ENDED HUNGER STRIKE

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