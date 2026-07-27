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आदिवासी परिवार का बोकारो उपायुक्त ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया, 11 दिनों से कर रहे थे भूख हड़ताल

पीड़ित महिला को मुआवजा राशि प्रदान करते डीसी ( Etv Bharat )