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प्रेम प्रसंग में युवती की हुई थी हत्या, हत्यारे प्रेमी को उम्रकैद की सजा

बोकारोः अदालत ने प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी तूफान मांझी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आरके राय ने मामले की जानकारी दी.

शादी न करने का दबाव बना रहा था

मामला पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव का है. जहां तूफान मांझी का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम संबंध था. इसी बीच युवती की शादी कहीं और तय हो गई. शादी तय होने के बाद आरोपी युवती के होने वाले पति को धमकी देकर शादी नहीं करने का दबाव बना रहा था, परंतु युवक उस युवती के साथ शादी के लिए तैयार हो गया.

विशेष लोक अभियोजन आर के राय (Etv Bharat)

अचानक लड़की लापता हो गई

बताया गया कि 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया. उसके बाद युवती के मोबाइल फोन से ही वीडियो कॉल कर उसके मंगेतर को युवती के साथ छेड़खानी करते हुए दिखाया. उस घटना के बाद से ही युवती अचानक लापता हो गई.