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बोकारो में कांग्रेसियों ने मनाई पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि, प्रतिमा का अनावरण कर सूचना क्रांति के जनक को किया याद

बोकारो में पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण करते कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता. ( फोटो-ईटीवी भारत )