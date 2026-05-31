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बोकारो में गर्भवती महिला की पीट पीटकर हत्या मामला, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार

बोकारो में गर्भवती महिला अनीता की पीट पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Pregnant Woman Beaten to Death
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 31, 2026 at 4:33 PM IST

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बोकारो: बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत पांच नंबर धौड़ा में 29 मई की रात हुई आपसी विवाद की घटना में महिला अनीता देवी उर्फ अनु की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, 29 मई की रात करीब 9 बजे पांच नंबर धौड़ा में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई. इस दौरान अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतका के पति के आवेदन पर बेरमो थाना में कांड संख्या 63/26 दर्ज किया गया.

एसडीपीओ का बयान (ETV Bharat)

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

बेरमो पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल छापेमारी अभियान चलाया. नामजद सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों में बबलू भूईयां, सुरेंद्र भूईयां, वीरेंद्र कुमार भारती, राहुल दिगार, धीरेंद्र भूईयां, राजेश कुमार शामिल हैं. आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

क्षेत्र में हाई वोल्टेज ड्रामा

महिला की हत्या की खबर फैलते ही बेरमो कोयलांचल क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त हो गया. परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया. धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो भी आंदोलनकारियों के समर्थन में देर रात तक सड़क पर डटे रहे.

DSP का बयान

बेरमो डीएसपी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की सघन छापेमारी में सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच जारी है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है.

पुलिस की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में तनाव कम हो गया है और स्थिति सामान्य होने लगी है. स्थानीय लोगों में महिला की मौत को लेकर काफी आक्रोश था, जिसके बाद आंदोलन भी देखा गया.

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