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बोकारो में सखी महोत्सव का आयोजन, महिलाओं द्वारा निर्मित प्रोडक्ट के लगाए स्टॉल

बोकारो: जिले के मजदूर मैदान में आयोजित सखी महोत्सव महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक और प्रेरणादायक पहल के रूप में उभरा है. इस आयोजन ने गांवों से निकलकर आगे बढ़ रही महिलाओं की प्रगति यात्रा को एक मजबूत मंच दिया. जिला प्रशासन की इस पहल ने न केवल महिलाओं को प्रोत्साहित किया, बल्कि उन्हें अपने हुनर को वास्तविक पहचान दिलाने का अवसर भी प्रदान किया.

महोत्सव में लगे दर्जनों स्टॉल्स के माध्यम से स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं ने अपने उत्पाद, मेहनत और आत्मविश्वास का शानदार प्रदर्शन किया. महोत्सव में यह साफ दिखा कि सीमित संसाधनों के बावजूद महिलाएं अब आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही हैं. महिलाओं की हौसला अफजाई करते हुए जिले के डीसी अजय नाथ झा और एसपी हरविंदर सिंह ने इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का निरीक्षण किया और कई उत्पाद भी खरीदे. जिससे इन महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना उभर कर सामने आई.

सखी महोत्सव को लेकर जानकारी देते फिल्म मेकर, एसपी और डीसी (ईटीवी भारत)

फिल्म मेकर शशि शर्मा ने की महोत्सव की सराहना

फिल्म मेकर शशि शर्मा ने भी इन महिलाओं के द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि महिलाएं अब आगे बढ़ चुकी हैं. महिला मजबूत होगी तो सामाज भी मजबूत होगा. बस जरूरत है कि लोगों को आगे आकर उनका हौसला बढ़ाना है. शशि शर्मा ने कहा कि महिलाओं के द्वारा निर्मित प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर मत जाइए, बल्कि ये देखिए कि महिलाएं गांव से निकलकर महोत्सव तक पहुंची हैं.