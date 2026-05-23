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बोकारो में भीषण गर्मी से जनजीवन बेहाल, तापमान 41 डिग्री के करीब, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

बोकारों में हीटवेव से जनजीवन बेहाल हो रहा है. मौसम विभाग ने जिले में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है.

HEATWAVE WARNING IN JHARKHAND
तेज धूप की वजह से नरियल दुकान में पसरा सन्नाटा (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 23, 2026 at 5:44 PM IST

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बोकारो: जिले में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है. दोपहर के समय बाजारों और चौक-चौराहों पर लोगों की आवाजाही काफी कम हो गई है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ने की संभावना है.

गर्मी को देखते हुए नारियल पानी, सत्तू के शरबत, तरबूज, लस्सी सहित अन्य पेय पदार्थों की मांग अचानक बढ़ गई है. जिससे दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है. गर्मी का असर सबसे अधिक मजदूरों, रिक्शा चालकों और बाहर काम करने वाले लोगों पर पड़ रहा है. दोपहर में लू जैसी स्थिति बनने से लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं.

जानकारी देते स्थानीय और सदर अस्पताल के डॉक्टर (ईटीवी भारत)

धूप में घर से बाहर न निकलने की सलाह

अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन, बुखार और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अधिक पानी पीने, धूप से बचने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है. बोकारो सदर अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट एनपी सिंह ने लोगों से कहा है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलें. ज्यादातर तरल पदार्थ का सेवन करें.

heatwave warning in jharkhand
सड़क पर पसरा सन्नाटा (ईटीवी भारत)

मौसम विभाग ने जारी किया हीटवेव का अलर्ट

राज्य सरकार और जिला प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहे हैं. मौसम विभाग ने बोकारो समेत झारखंड के कई जिलों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है. हालांकि कुछ दिनों बाद हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है. जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है. फिलहाल तेज धूप और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है.

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