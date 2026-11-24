गोमती किनारे बोइतो बंदाना उत्सव; ओडिशा की समुद्री परंपरा को याद करेंगे 400 लोग
सुबह सामूहिक पूजा-अर्चना और भजन के बाद प्रतीकात्मक नौकाओं को गोमती नदी में प्रवाहित किया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:32 AM IST
लखनऊ: ओडिशा की सदियों पुरानी समुद्री परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक मंगलवार को लखनऊ में देखने को मिला. कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लखनऊ उड़िया समाज की ओर से 24 नवंबर को सुबह 6 बजे झूलेलाल पार्क के पास गोमती नदी के तट पर पारंपरिक बोइतो बंदाना उत्सव मनाया गया. इसमें करीब 400 लोगों के शामिल होने की संभावना है.
लखनऊ उड़िया समाज के सचिव और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. डीआर साहू बताते हैं कि बोइतो बंदाना ओडिशा की प्राचीन परंपरा है. इसके जरिए उन साधवों यानी समुद्री व्यापारियों और नाविकों की यात्राओं को याद किया जाता है, जो सदियों पहले समुद्री रास्तों से बाली, जावा, सुमात्रा और दक्षिण-पूर्व एशिया के दूसरे देशों तक व्यापार करने जाते थे.
कार्तिक पूर्णिमा पर इन ऐतिहासिक यात्राओं की याद में प्रतीकात्मक नौकाएं नदी में प्रवाहित की जाती हैं. ओडिशा की समुद्री विरासत को याद करने का माध्यम बनेगा. उन्होंने बताया कि उत्सव के लिए समाज के सदस्य केले के पत्तों से छोटी-छोटी पारंपरिक नौकाएं तैयार कर रहे हैं.
इन्हें पान, सुपारी, फूल, दीपक और रंगीन झंडियों से सजाया जाएगा. सुबह सामूहिक पूजा-अर्चना और भजन के बाद इन नौकाओं को गोमती नदी में प्रवाहित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस बार कटक में आयोजित विश्वप्रसिद्ध बाली यात्रा भी खास चर्चा में है.
इसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की उपस्थिति में किया जा रहा है. ऐसे में लखनऊ में होने वाला यह आयोजन ओडिशा की समुद्री विरासत को याद करने के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा.
कार्यक्रम को लेकर बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. अरुंधति, वंदना, बनेशा और शिखा समेत कई महिलाएं पारंपरिक नौकाओं को बनाने और सजाने में जुटी हैं. आयोजन में पूजा-पाठ, सामूहिक भजन, ओडिया सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रसाद वितरण भी होगा.
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