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गोमती किनारे बोइतो बंदाना उत्सव; ओडिशा की समुद्री परंपरा को याद करेंगे 400 लोग

गोमती किनारे बोइतो बंदाना उत्सव. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ओडिशा की सदियों पुरानी समुद्री परंपरा और सांस्कृतिक विरासत की झलक मंगलवार को लखनऊ में देखने को मिला. कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लखनऊ उड़िया समाज की ओर से 24 नवंबर को सुबह 6 बजे झूलेलाल पार्क के पास गोमती नदी के तट पर पारंपरिक बोइतो बंदाना उत्सव मनाया गया. इसमें करीब 400 लोगों के शामिल होने की संभावना है.

लखनऊ उड़िया समाज के सचिव और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रो. डॉ. डीआर साहू बताते हैं कि बोइतो बंदाना ओडिशा की प्राचीन परंपरा है. इसके जरिए उन साधवों यानी समुद्री व्यापारियों और नाविकों की यात्राओं को याद किया जाता है, जो सदियों पहले समुद्री रास्तों से बाली, जावा, सुमात्रा और दक्षिण-पूर्व एशिया के दूसरे देशों तक व्यापार करने जाते थे.