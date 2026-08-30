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‘डायन’ कहकर महिला पर उड़ेला खौलता पानी, महिला बुरी तरह झुलसी, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज

गढ़वा में डायन-बिसाही का आरोप लगाकर एक महिला पर खौलता पानी उड़ेल दिया गया है.

witchcraft in Jharkhand
नगर उंटारी थाना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
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रांची: झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना घटी. यहां एक महिला के साथ कथित डायन-बिसाही के नाम पर बर्बरता हुई. आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने उसे डायन बताकर मारपीट की और उसके शरीर पर खौलता हुआ गर्म पानी उड़ेल दिया.

दर्द से तड़पती महिला सड़क तक पहुंची

घटना के बाद पीड़िता दर्द से तड़पती हुई किसी तरह सड़क तक पहुंच पाई. पुलिस मौके पर पहुंची और उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़िता ने बताया कि गांव के ही कुछ संबंधी ने उसे लंबे समय से डायन कहकर प्रताड़ित करते आ रहे थे. 22 अगस्त की शाम विवाद बढ़ने पर उसके साथ कथित रूप से मारपीट की गई और गर्म पानी डालकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, छह आरोपी गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही नगर उंटारी थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता के फर्द बयान के आधार पर नगर उंटारी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई. अनुसंधान के दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला-पुरुष समेत छह नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में पर्मिला देवी (52), दया उरांव (68), गया उरांव (70), सोनू उरांव (24), बिकेश उरांव उर्फ बिकाश उरांव (28) और श्रद्धा देवी (50) शामिल हैं. सभी भोजपुर गांव के निवासी बताए गए हैं.

अंधविश्वास के खिलाफ पुलिस की अपील

इस कार्रवाई के बाद नगर उंटारी पुलिस ने लोगों से अपील की है कि डायन-बिसाही और अंधविश्वास पर विश्वास न करें. किसी महिला या पुरुष को डायन बताकर प्रताड़ित करना या उसके साथ हिंसा करना कानूनन अपराध है. पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि डायन-बिसाही का आरोप लगाने अथवा किसी व्यक्ति को डायन ठहराकर प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. किसी भी तरह की ऐसी शिकायत या घटना सामने आने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है.

क्षेत्र में दोहराई जा रही कुरीति

डायन-बिसाही के नाम पर महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा सिर्फ एक सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि गंभीर अपराध है. नगर उंटारी में यह कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कई बार इस क्षेत्र में डायन-बिसाही के आरोप में कई घटनाएं घटती रही हैं. भोजपुर की यह घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि आखिर अंधविश्वास के नाम पर इंसानियत को कब तक कुचला जाता रहेगा?

बंशीधर नगर एसडीपीओ सतेंद्र सिंह ने बताया कि मामला डायन-बिसाही को लेकर है. इस मामले में पहले महिला को इलाज के लिए भेजा गया, फिर उसके बयान के आधार पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया. उसके बाद अनुसंधान में पाए गए छह आरोपियों को आज जेल भेज दिया गया.

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