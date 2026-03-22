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बलिया में जेठानी पर खौलता पानी फेंका; कुर्सी से गिरकर तड़पने लगी, पुलिस ने देवरानी को हिरासत में लिया

बलिया : कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि पारिवारिक विवाद के दौरान देवरानी ने अपनी जेठानी पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई. परिजनों ने घायल महिला को आनन-फानन में जिला चिकित्सालय के बर्न वार्ड में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने हालत नाज़ुक देखते हुए उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, घटना के संबंध में पीड़िता के पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी पत्नी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल से गाने सुनते हुए काम कर रही थी. इसी दौरान उनके भाई की पत्नी (देवरानी) ने खौलता हुआ पानी पत्नी की गर्दन पर फेंक दिया. अचानक हुए हमले से जेठानी कुर्सी से गिरकर तड़पने लगी, जिसके बाद उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति के चलते उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया. मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने पति की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी देवरानी को हिरासत में ले लिया गया है.



