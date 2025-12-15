ETV Bharat / state

बहराइच मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में फटा बॉयलर, कर्मचारियों-मरीजों में भगदड़, पांच सदस्यीय टीम करेगी जांच

बहराइच: मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर के बॉयलर में हुए विस्फोट के बाद अफरा-तफरी मच गयी. लोग इधर उधर भागते नजर आए. इस दौरान एक महिला स्टाफ नर्स भी इस हादसे में बाल बाल बच गई. विस्फोट के कारण केबिन के परखच्चे उड़ गए, जिससे ऑपरेशन थिएटर को बंद भी करना पड़ा. इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने पांच सदस्यीय टीम का भी गठन किया है, जो तीन दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपेगी.

ब्लास्ट के बाद मची भगदड़: जनपद के महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में स्थित इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में अचानक बॉयलर फट गया. विस्फोट से बगल में बने केबिन के परखच्चे उड़ गए. इस दौरान ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स प्रियंका मिश्रा ने बताया कि जैसे ही वह ओटी के बाहर निकली काफी तेज विस्फोट हुआ और उनका बच्चा डर गया. तेज विस्फोट की आवाज सुन अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया. स्टाफ और मरीज इधर-उधर भागते हुए नजर आए.

जानकारी देते मेडिकल कॉलेज सीएमएस डॉ. एमएमएम त्रिपाठी (Video Credit: ETV Bharat)

ऑपरेशन थिएटर में कोई मरीज नहीं था: सीएमएस एमएमएम त्रिपाठी ने बताया कि ये वर्टिकल ऑटो क्लेव है. इसमें सामान स्टरलाइज हो रहा था. अचानक से इसमें तेज आवाज के प्रेशर निकला था. यह ओटी करीब तीन वर्ष पहले स्थापित किया गया था. मेंटेनेंस न होना भी कारण बताया जा रहा है. गनीमत यह रही कि बॉयलर फटने के दौरान कोई भी मरीज ओटी में नहीं था.