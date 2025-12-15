ETV Bharat / state

बहराइच मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में फटा बॉयलर, कर्मचारियों-मरीजों में भगदड़, पांच सदस्यीय टीम करेगी जांच

मेडिकल कॉलेज सीएमएस डॉ. एमएमएम त्रिपाठी ने बताया बॉयलर फटने के दौरान कोई भी मरीज ऑपरेशन थिएटर में नहीं था. पांच सदस्यीय टीम जांच करेगी.

ऑपरेशन थिएटर के बॉयलर में विस्फोट.
बहराइच: मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर के बॉयलर में हुए विस्फोट के बाद अफरा-तफरी मच गयी. लोग इधर उधर भागते नजर आए. इस दौरान एक महिला स्टाफ नर्स भी इस हादसे में बाल बाल बच गई. विस्फोट के कारण केबिन के परखच्चे उड़ गए, जिससे ऑपरेशन थिएटर को बंद भी करना पड़ा. इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने पांच सदस्यीय टीम का भी गठन किया है, जो तीन दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपेगी.

ब्लास्ट के बाद मची भगदड़: जनपद के महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में स्थित इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में अचानक बॉयलर फट गया. विस्फोट से बगल में बने केबिन के परखच्चे उड़ गए. इस दौरान ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स प्रियंका मिश्रा ने बताया कि जैसे ही वह ओटी के बाहर निकली काफी तेज विस्फोट हुआ और उनका बच्चा डर गया. तेज विस्फोट की आवाज सुन अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया. स्टाफ और मरीज इधर-उधर भागते हुए नजर आए.

जानकारी देते मेडिकल कॉलेज सीएमएस डॉ. एमएमएम त्रिपाठी

ऑपरेशन थिएटर में कोई मरीज नहीं था: सीएमएस एमएमएम त्रिपाठी ने बताया कि ये वर्टिकल ऑटो क्लेव है. इसमें सामान स्टरलाइज हो रहा था. अचानक से इसमें तेज आवाज के प्रेशर निकला था. यह ओटी करीब तीन वर्ष पहले स्थापित किया गया था. मेंटेनेंस न होना भी कारण बताया जा रहा है. गनीमत यह रही कि बॉयलर फटने के दौरान कोई भी मरीज ओटी में नहीं था.

विस्फोट के बाद ओटी बंद किया गया: इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में विस्फोट होने के बाद एतिहात के तौर पर इसे बंद कर दिया गया है. वहीं उसमें लगे कई इंस्ट्रूमेंट भी खराब हुए हैं. इस मामले में मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बताया कि जल्द ही इसे सही कर लिया जाएगा.

पांच सदस्यीय टीम करेगी जांच: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संजय खत्री ने बताया कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में लगे ऑटो क्लेव में अधिक हीटिंग होने के कारण ऑटो शटडाउन नहीं हुआ, जिसके चलते उसमें विस्फोट हुआ है. पांच सदस्यीय मेडिकल कॉलेज की टीम इसकी जांच करेगी और 3 दिनों में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद जिस कंपनी ने इसको लगाया गया है, उनको भी नोटिस दी जाएगी.

केबिन के उड़े परखच्चे: इमरजेंसी ओटी में लगे आटोक्लेव में विस्फोट के बाद बगल में बनी केबिन और मुख्य गेट के परखच्चे उड़ गए. वहीं खिड़कियों में लगे शीशे भी काफी दूर तक जा गिरे. चश्मदीदों की मानें तो विस्फोट की आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई बम फटा हो.

