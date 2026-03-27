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मेरठ में फोन पर भाई से बहस के बाद खुद पर किए चाकू से वार; बॉडी बिल्डर भाई की मौत

मेरठ: इंचौली थाना क्षेत्र के लावड़ कस्बे में भाई से कहासुनी के बाद दूसरे भाई ने खुद को मौत के घाट उतार लिया. दोनों भाइयों की फोन पर बहस हुई थी. इसके बाद बॉडी बिल्डर भाई ने खुद पर चाकू से कई वार किए. गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

एसपी बजरंग प्रसाद ने बताया कि मृतक की पहचान सलमान (28) निवासी लावड़ कस्बा के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इंकार कर दिया. शव का पोस्टमार्टम न कराने की इच्छा जताते हुए परिवार ने इसे एक दुखद हादसा बताया है. इसके बाद पुलिस टीम वापस लौट आई.

जानकारी के मुताबिक, इंचौली थाना क्षेत्र के लावड़ कस्बा निवासी सलमान पेशे से बॉडी बिल्डर था. वह अपना पोल्ट्री फार्म भी चलाता था. सलमान का अपने भाई इमरान से किसी बात को लेकर फोन पर विवाद हो गया. बहस इतनी बढ़ गई कि सलमान अपना आपा खो बैठा.