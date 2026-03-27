मेरठ में फोन पर भाई से बहस के बाद खुद पर किए चाकू से वार; बॉडी बिल्डर भाई की मौत
एसपी बजरंग प्रसाद ने बताया कि मृतक की पहचान सलमान (28) निवासी लावड़ कस्बा के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 7:38 AM IST
मेरठ: इंचौली थाना क्षेत्र के लावड़ कस्बे में भाई से कहासुनी के बाद दूसरे भाई ने खुद को मौत के घाट उतार लिया. दोनों भाइयों की फोन पर बहस हुई थी. इसके बाद बॉडी बिल्डर भाई ने खुद पर चाकू से कई वार किए. गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.
एसपी बजरंग प्रसाद ने बताया कि मृतक की पहचान सलमान (28) निवासी लावड़ कस्बा के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने किसी भी कानूनी कार्रवाई से इंकार कर दिया. शव का पोस्टमार्टम न कराने की इच्छा जताते हुए परिवार ने इसे एक दुखद हादसा बताया है. इसके बाद पुलिस टीम वापस लौट आई.
जानकारी के मुताबिक, इंचौली थाना क्षेत्र के लावड़ कस्बा निवासी सलमान पेशे से बॉडी बिल्डर था. वह अपना पोल्ट्री फार्म भी चलाता था. सलमान का अपने भाई इमरान से किसी बात को लेकर फोन पर विवाद हो गया. बहस इतनी बढ़ गई कि सलमान अपना आपा खो बैठा.
परिजनों के मुताबिक, गुस्से में आकर सलमान ने पास रखा चाकू उठाया और खुद के शरीर पर कई वार कर दिए. चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और लहूलुहान हालत में सलमान को तुरंत पास के अस्पताल ले गए. वहां से उसे मेरठ के एक निजी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण डॉक्टर उसे बचा नहीं सके.
सलमान की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है. परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं. बेटी की उम्र 1 साल है, जबकि बेटा महज 25 दिनों का है. इस घटना ने परिवार के साथ ही कस्बे के लोगों को भी सकते में डाल दिया है.
यह भी पढ़ें: CM योगी बोले- पहले की तरह मिलता रहेगा LPG और पेट्रोल; अफवाहों पर न दें ध्यान