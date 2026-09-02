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झांसी में कमरे में मिला युवती का शव; पति-पत्नी में हुआ था विवाद, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया

एसपी सिटी प्रीति ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

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फाइल फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 5:32 PM IST

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झांसी : सिपरी बाजार की आवास विकास कॉलोनी स्थित किराये के मकान में रहने वाली युवती (27) का शव सोमवार सुबह कमरे में बिस्तर पर मिला. परिजनों ने युवती के पति पर हत्या का आरोप लगाया है. डेढ़ साल पहले ही दोनों का प्रेम विवाह हुआ था. परिजनों ने चेहरे पर चोट के निशान भी मिलने का दावा किया. पुलिस ने मुकदमा दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और एसपी सिटी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

परिजनों के मुताबिक, दतिया की रहने वाली शिवानी ने करीब डेढ़ साल पहले ग्वालियर निवासी यश ठाकुर से प्रेम विवाह किया था. शादी के बाद दोनों ग्वालियर में रहने लगे. परिजनों का आरोप है कि यश छोटी-छोटी बातों को लेकर शिवानी से मारपीट करता था. परेशान होकर शिवानी करीब तीन महीने पहले झांसी आकर किराये के मकान में अपनी बहन और भाई के साथ रहने लगी थी.



शिवानी की बहन मुस्कान के मुताबिक, रविवार रात शिवानी और यश के बीच विवाद हुआ था. दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर पास में रहने वाले एक रिश्तेदार मौके पर पहुंचे. उन्होंने दोनों को समझाकर शांत कराया. शिवानी ने खाना बनाया. जिसके बाद यश और शिवानी सोने चले गए. रात करीब दो बजे यश ने दरवाजा खुलवाकर बैग उठाने और कुछ सामान देने को कहा.



भाई अनिकेत के मुताबिक, सुबह करीब पांच बजे उठने पर कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी. युवती का भाई अंदर गया तो शिवानी जमीन पर पड़ी थी. उसके कान से खून निकल रहा था. गले पर रस्सी के निशान बने थे. परिजन शिवानी को लेकर अस्पताल पहुंचे, यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. परिजनों का आरोप है कि शिवानी की हत्या करने के बाद दोनों कमरों की कुंडी बाहर से बंद करके आरोपी पति भाग निकला.

एसपी सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है. उसकी तलाश में ग्वालियर समेत अन्य स्थानों पर दबिश दी जा रही है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

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