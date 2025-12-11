मेरठ में बंद घर में कुंडी से लटकी मिली लाश, कमरे से बदबू आने पर पता चला; पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला, 7 दिन से ज्यादा पुराना शव
मेरठ : जिले के मेडिकल थाना क्षेत्र के प्रवेश विहार में गुरुवार को एक बंद मकान में लाश मिलने से हड़कंप मच गया. कमरे से बदबू आने पर मकान मालिक ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. दरवाजा बाहर से बंद था. पुलिसकर्मियों ने किसी तरह दरवाजा खोला. कमरे के अंदर दरवाजे के पीछे लगी कुंडी की मदद से शव लटका हुआ था. फॉरेन्सिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
पुलिस को जानकारी देने वाले नरेंद्र मित्तल ने बताया कि वह तीन पार्टनर हैं. तीनों प्लॉट लेकर उस पर मकान बनाते हैं और फिर बेच देते हैं. उन्होंने बताया कि वह कारपेंटर को लेकर मकान में कुछ काम कराने आए थे. मकान से बदबू आ रही थी तो पुलिस को सूचना दी.
उन्होंने बताया कि तीनों पार्टनर ने मिलकर इस मकान को लगभग डेढ़ साल पहले बनाया था. आपसी सहमति से तीनों पार्टनर ने इसकी कीमत 60 लाख रुपये निर्धारित की थी. अभी तक मकान नहीं बिक पाया था. उन्होंने बताया कि लगभग एक माह के बाद वह यहां आए हैं.
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मकान में बाहर से ताला लगा हुआ था. मकान के बाथरूम में डेडबॉडी मिली है. ऐसे में पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है. शव जिस हालत में मिला है, उससे यही प्रतीत होता है कि शव करीब एक सप्ताह से अधिक पुराना है.
उन्होंने कहा कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है. सभी थाना क्षेत्रों में उसकी फोटोग्राफी कराकर जानकारी जुटाने के लिए निर्देश दिए हैं. पीएम रिपोर्ट के आधार पर मामले में पुलिस आगे बढ़ेगी. फिलहाल ये शव किसका है, ये हत्या करके शव अंदर लटकाया गया है या फिर किसी ने मकान में छत के रास्ते से घुसकर यहां आकर सुसाइड किया है? इन तमाम सवालों का जवाब अभी खोजने की कोशिश की जा रही है.
