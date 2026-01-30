ETV Bharat / state

बोकारो में मिला अज्ञात महिला का शव, सिर कुचलकर हत्या की आशंका

बोकारो: जिले के सेक्टर-6 थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकारो स्टील सिटी कॉलेज के समीप झाड़ियों से एक अधेड़ उम्र की अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है. शव देख इलाके में सनसनी फैल गई है. सुबह मॉर्निंग वॉक को निकले लोगों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने महिला की हत्या कर बाहर से लाकर यहां फेंक दिया है. महिला का चेहरा कुचला हुआ है, इसलिए पहचान नहीं हो पाई है.

प्रारंभिक जांच में महिला की सिर कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है. महिला की उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के बीच बताई जा रही है. महिला के पहनावे से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह किसी ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली हो सकती है. घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास एवं सेक्टर-6 थाना प्रभारी संगीता कुमारी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की. पुलिस आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ कर रही है और लापता महिलाओं के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं.

जानकारी देतीं थाना प्रभारी (ईटीवी भारत)

मामले को लेकर थाना प्रभारी ने दी जानकारी