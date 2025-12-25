ETV Bharat / state

चंपावत बाराकोट में तालाब में मिला अज्ञात व्यक्ति का शव, लोगों में मचा हड़कंप

लोहाघाट के बाराकोट इलाके में तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई.

कॉन्सेप्ट इमेज (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 25, 2025 at 7:44 AM IST

चंपावत: चंपावत जिले के बाराकोट इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक अज्ञात व्यक्ति का शव तालाब में तैरता मिला. स्थानीय ग्रामीणों ने जैसे ही शव को देखा इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी. ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद बाराकोट पुलिस चौकी प्रभारी एसआई हरीश प्रसाद एसडीएम लोहाघाट ने घटनास्थल पर पहुंचे और मौका मुआयना किया. अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया. फिलहाल मृतक व्यक्ति की शिनाख्त के प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं.

तालाब में तैरता मिला व्यक्ति का शव: चंपावत जिले के लोहाघाट तहसील क्षेत्र के बाराकोट ब्लॉक के बंगा फर्तोला ग्रामसभा में वर्षा का पानी संग्रहण करने बनाए गए टैंक में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव तैरता मिला. स्थानीय ग्रामीण जब पैदल मार्ग से बाराकोट की ओर जा रहे थे तो शव को तालाब के ऊपर तैरते देख स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों के द्वारा पास ही पोल्ट्री फार्म चलाने वाले सोनू वर्मा को इसकी सूचना दी गई.

मौके पर पहुंची पुलिस-प्रशासन की टीम: वहीं स्थानीय सोनू वर्मा के द्वारा तत्काल पुलिस व प्रशासन को तालाब में अज्ञात व्यक्ति के शव देखे जाने की सूचना दी गई. सूचना पर लोहाघाट एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर, तहसीलदार भीम सिंह कुटियाल व बाराकोट पुलिस चौकी प्रभारी एसआई हरीश प्रसाद पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली. एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने बताया कि एक शव पानी के टैंक में तैरता हुआ मिला है, सूचना पर मौके पर जाकर जांच पड़ताल की गई तथा पुलिस मामले पर कार्रवाई कर रही है.

शिनाख्त की कोशिश में जुटी पुलिस: चौकी प्रभारी हरीश प्रसाद ने बताया अज्ञात शव को कब्जे में लेकर अन्य कानूनी कार्रवाई की जा रही है, शव के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही शव का पंचायत नामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों के अनुसार मृत व्यक्ति इस क्षेत्र का नहीं है. फिलहाल शव की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है और पुलिस द्वारा शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.

